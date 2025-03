Rachida Dati : “Lisez, lisez, lisez !

Pour assurer la coordination et le suivi des actions liées à l'éducation artistique et culturelle mises en œuvre par le gouvernement, et en particulier par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, un délégué interministériel sera prochainement nommé. L'insuffisance de la gouvernance et des échanges entre ministères a récemment été pointée par la Cour des Comptes.