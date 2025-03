L'avenir de l'édition : quand les étudiants bousculent les fables

Vous êtes toujours en quête du prochain livre à dévorer ? La simple idée de découvrir de nouvelles saveurs littéraires vous met déjà l’eau à la bouche ?

N’en dites pas plus ! Les Éditions à la renverse, composées des étudiants du master 2 d’édition de Sorbonne Université – Asfored, ont exactement ce qu’il vous faut : la recette d’un livre… renversant !

Choisir les bons ingrédients – le comité de lecture

Les Éditions à la renverse ont lancé en octobre dernier leur appel à textes et ont reçu pas moins de 156 textes ! Mais comment départager ces contributions ? Comment choisir les réécritures de fables qui constitueront le corps du livre ?

C’est pour répondre à ces questions que les 30 étudiants qui composent la maison se sont retrouvés en janvier pour un comité de lecture. Ensemble, ils ont longuement débattu pour sélectionner les réécritures qui figureront dans leur ouvrage. L’exercice a été l’occasion de moments riches d’écoute et d’échange. Chaque texte a été examiné avec la plus grande attention et chaque étudiant a pu défendre ses « fables coups de cœur » en adéquation avec la ligne éditoriale de la maison. Après tout, le meilleur ingrédient n’est-il pas celui qui se mêle le mieux aux autres ?

Bilan des courses, un total de 30 réécritures choisies avec délicatesse et beaucoup de passion !

Bien suivre l’ordre de la recette – le chemin de fer

Une fois les ingrédients sélectionnés, encore faut-il savoir les préparer. C’est pour faire face à cet enjeu que les membres des Éditions à la renverse ont mis au point un chemin de fer – une sorte de feuille de route qui détermine l’ordre ainsi que le positionnement des textes et des illustrations (d’anciennes gravures et des illustrations inédites dessinées par l’artiste Mathieu Pauget).

Il s’agit là d’un exercice qui demande vision et précision puisqu’il suppose de connaître les subtilités de chaque texte tout en pensant l’ouvrage dans son ensemble. Plusieurs groupes se sont démenés (et amusés) à donner vie à un véritable « parcours de lecture », chacun avec sa propre méthode – que ce soit avec un immense tableau Excel sur ordinateur ou bien en agençant des papiers marqués du nom des différents éléments du livre sur une table. Le travail de ces groupes a porté ses fruits, et les lecteurs découvriront très bientôt le résultat de ces efforts...

Cuisiner dans les meilleurs plats – la maquette

Reste maintenant à dresser le plat, ou pour utiliser le vocabulaire de l’édition : à préparer la maquette. Cette dernière a pour objectif de disposer graphiquement tout ce qui compose les pages du livre : textes, images, folios (pagination), titres de chapitre… Les étudiants ont ainsi fait appel au studio graphique de Lisa Sturacci pour lui demander une maquette novatrice et contemporaine.

Et ils n’ont pas été déçus ! Lisa Sturacci leur a proposé un écrin à même de sublimer le livre. La maquette se cale parfaitement sur le mouvement initié par le chemin de fer de l’ouvrage. Au plus près d’une esthétique de la décomposition-recomposition, les illustrations se mêlent librement au texte et vont jusqu’à s’affranchir des limites de la page, tandis que les jeux de couleurs et de typographies contribuent à redonner toute sa capacité subversive au genre de la fable.

Comme en haute gastronomie, le visuel joue un rôle incontournable au moment de la dégustation !

S’organiser derrière les fourneaux – la communication

En édition comme en cuisine, la communication est centrale. Et avec une équipe de 30, il faut dire que ce n’est pas toujours facile ! Écoute et bienveillance sont de mise.

Alors pour s’assurer d’échanger dans les meilleures conditions possibles, les étudiants membres des Éditions à la renverse ont choisi de se diviser en pôles de 3 à 7 étudiants. Les pôles communication, éditorial, fabrication, financier, graphique et numérique peuvent ainsi se concentrer sur une partie précise du projet. Cela permet à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice, en plus de faciliter la communication et la transmission des informations !

Le soutien d’une cheffe étoilée – Olivia Rosenthal

Les Éditions à la renverse ont l’honneur de bénéficier du soutien d’Olivia Rosenthal qui a accepté de marrainer le projet. Autrice aux multiples facettes, elle est à l’origine d’une œuvre protéiforme (roman, théâtre, essai, performance…) qui s’intéresse à la nature humaine dans toute sa complexité et jusque dans sa part animale. Ce qui lui a plu dans ce projet ? Que de jeunes éditeurs cherchent à bousculer ce que l’on croyait acquis par le biais de l’écriture et de l’édition.

Avec un tel appui, il n’est guère étonnant que les étudiants membres de la maison se démènent pour que leur projet soit un succès !

Un projet à suivre

L’association Effervescence, en partenariat avec ActuaLitté, vous propose de retrouver une série d’articles reprenant les aventures de ces apprentis éditeurs. Dans quelques semaines, nous reviendrons vous parler de la campagne de financement et du montage financier de ce livre qui leur tient tant à cœur !

Et si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez d’ores et déjà découvrir leur page Instagram (@editionsalarenverse) ou leur site web (editionsalarenverse.com).

Noé Senaini & Victor Wolf

