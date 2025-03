Simones(s) librairie-café crée son prix littéraire en poche

Dans sa ville riche en librairies et bouquinistes, Simone(s) librairie-café franchit une nouvelle étape dans son engagement littéraire. Le 22 février dernier, pour célébrer son 3e anniversaire, sa fondatrice Magali Gibeau a réuni une cinquantaine d’invités pour leur annoncer la création du prix « Dans la poche de Simone(s) ».

« J’ai pris la parole pour leur présenter les livres sélectionnés pour cette première édition », confie-t-elle à ActuaLitté. Fidèle à l’identité de la librairie, cette sélection se veut engagée et féministe. « Ce sont tous des romans coups de cœur, écrits par des autrices et parus en poche, format bien plus accessible pour les lectrices et lecteurs. Ce sont les seuls critères qui ont guidé mon choix », précise-t-elle.

« Emmener les clientes vers d’autres lectures »

Son ambition ? Rendre sa librairie attrayante, et « emmener les clientes vers d’autres lectures ». Un pari relevé avec succès, puisque les participantes à l’événement sont reparties les bras chargés de découvertes. Dans leurs sacs, on retrouvait plusieurs titres de la sélection : Les larmes de l’assassin d’Anne-Laure Bondoux (Pocket, 2023), Hors d’atteinte de Marcia Burnier (Cambourakis, 2024), Le lac magique de Yaël Cojot-Goldberg (Points, 2023) et La Sauvagière de Corinne Morel Darleux (Points, 2025).

Parmi les 8 livres présentés, la fondatrice de la librairie-café a également retenu Amours, de Léonor de Récondo (Livre de Poche, 2023), La fille du pêcheur de perles de Lizzie Pook (trad. Josette Chicheportiche, Gallmeister, 2025) et Il pleuvait des oiseaux, écrit par Jocelyne Saucier (Gallimard, 2015).

Les 8 ouvrages en lice pour le prix « Dans la poche de Simone(s) »

Huit places à saisir, mais avec originalité

Pour trancher, Magali Gibeau fait appel aux premiers concernés : les lecteurs et lectrices. Huit places sont à pourvoir, mais pas sans un brin de créativité. « Je demande aux personnes intéressées de m’envoyer un mot, par mail ou par courrier, en expliquant leur motivation. J’ai envie de lire des candidatures drôles, originales, qui sortent de l’ordinaire ! », s’enthousiasme la libraire.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au samedi 15 mars dans la soirée, à envoyer à contact@simones-librairie.com ou par voie postale au 31 Rue Coursarlon, 18000 Bourges. Mais avant même la date limite, cette passionnée de littérature a déjà reçu des propositions inventives. « J’ai eu de magnifiques lettres, pleines d’originalité : l’une était cousue dans la poche d’un jean, d’autres ont envoyé des cartes postales avec des acrostiches ou encore des poèmes… »

Au-delà du prix, cette sélection est aussi l’occasion pour Magali Gibeau de découvrir autrement sa clientèle. « J’ai de la chance, mes lectrices et lecteurs débordent de talent. Que ce soit par l’écriture ou des créations manuelles, j’ai été agréablement surprise et ravie », souligne-t-elle.

« Leurs livres ne sont pas tombés dans l’oubli »

Du côté des autrices, l’engouement est le même. Magali Gibeau les a contactées avec l’espoir de faire venir la lauréate à Bourges fin septembre, une fois les délibérations du jury terminées. « La plupart sont enchantées de voir que leurs romans, parfois publiés il y a plusieurs années, ne sont pas tombés dans l’oubli. C’est toute la force du format poche ! », observe la Berruyère.

Une chose est sûre : le « Dans la poche de Simone(s) » n’est pas prêt de s’arrêter. La libraire entend bien pérenniser l’initiative, avec quelques ajustements. « L’année prochaine, je lancerai le prix dès janvier ! », annonce-t-elle, convaincue qu’il saura s’ancrer durablement dans le paysage littéraire.

