Un livre de la “méchante” évêque qui a sermonné Trump publié en France

Mariann Edgar Budde est évêque du diocèse épiscopal de Washington. Docteure en théologie, elle a exercé durant dix-huit ans comme pasteure à Minneapolis avant d’être consacrée évêque de Washington en 2011, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction. Engagée de longue date dans la lutte contre les discriminations raciales et la violence armée, elle milite activement en faveur de réformes en matière d’immigration et de droits LGBTQ+.

Le 21 janvier 2025, lors du service religieux traditionnel organisé à la cathédrale de Washington au lendemain de la seconde investiture de Donald Trump, Mariann Budde a prononcé un sermon d’une intensité particulière, porteur d’un message salué pour son humanité et sa bravoure.

En clôture de son allocution, elle s’est en effet directement adressée au président, dénonçant les décrets signés la veille ciblant les personnes transgenres et les immigrés. Dans un geste de résistance inédit, elle l’a exhorté à faire preuve de clémence et de miséricorde envers celles et ceux qui, en Amérique, vivent dans la peur et l’incertitude.

« Au nom de notre Dieu, je vous demande d’avoir pitié des gens de notre pays qui ont peur maintenant. Il y a des enfants gays, lesbiens et transgenres dans des familles démocratiques, républicaines et indépendantes. Certains qui craignent pour leur vie », a-t-elle notamment alerté.

Donald Trump, pour toute réponse, avait qualifié les propos de « méchants », commentant, selon France 24 : « À part ses déclarations inappropriées, le service était très ennuyeux et sans inspiration. Elle n'est pas très douée dans son travail ! »

Une évêque au service de la diversité

De retour au pouvoir depuis le début de l'année 2025, Donald Trump adopte un comportement particulièrement agressif, dans ses mots comme dans les décrets qu'il signe, envers les immigrés, la communauté LGBTQ+, les universitaires et le milieu littéraire.

Dans un même mouvement, les bibliothèques sont touchées depuis quelques années par une série de censures qui attaque, sans surprise, surtout les livres traitant de la diversité, de l’identité de genre et de l’équité. Ce phénomène s'est intensifié ces derniers mois, avec le retour de Donald Trump qui a fait une de ses priorités le combat contre ce qu'il appelle « l’endoctrinement radical dans l’enseignement primaire et secondaire ».

Si les paroles de Mariann Budde ont résonné bien au-delà des murs de la cathédrale, suscitant une onde de choc mondiale, elles n'ont rien de surprenant venant d'elle, et s’inscrivent dans une vie entière consacrée à penser le courage comme un engagement quotidien. Apprendre le courage, son premier ouvrage publié en France, se présente comme l’aboutissement de cette réflexion.

Publié en 2023 en anglais sous le titre How We Learn to Be Brave, cet essai propose une exploration du courage sous toutes ses formes. Mariann Budde y puise dans une diversité de références, allant des Évangiles à Harry Potter, pour illustrer comment chacun peut cultiver la bravoure face aux épreuves de l’existence.

Crédits image : Donald Trump (Daniel Torok, Domaine public) et Mariann Edgar Budde (NASA/Paul Alers , Public Domain)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com