Cent minutes pour Léon, une éternité d’interrogations

Une découverte macabre qui a mis un émoi tout le petit village où il habitait et où il était bien connu depuis qu’il s’y était installé ! Bien intégré qu’il était, même.

En tout cas, à son enterrement, il y avait du monde ! Dont certains curieux, à n’en pas douter, car les gendarmes n’avaient pas vraiment élucidé les circonstances du décès : une chute probable depuis le haut de la falaise qui borde la clairière ?

Il y en a même qui ont évoqué la chute depuis une soucoupe volante : n’avait-il pas laissé entendre qu’il avait des contacts avec des extraterrestres ?

Et tout ce petit monde, autour du trou dans la terre où il va finalement reposer, a son idée sur l’homme, sur sa mort, sur sa vie... Et chacun d’y repenser, in petto, pendant cette minute de silence et de recueillement proposée autour de sa dépouille, lui qui en a eu la drôle idée « d’élire au domicile entre quatre planches » trop tôt dans sa vie.

Une minute pour 100 personnes dans le cimetière.

Cent minutes de pensées fugaces qui traversent cent esprits recueillis dont les visages sont figés sous un masque plein de déférence et d’empathie pour sa veuve et ses enfants.

Du cueilleur de champignons à la boulangère, d’une femme à une autre (il leur plaisait tant !), du voisin au fou du village, du grand-père au cousin de Paris, du joueur de belote au pêcheur, du député au curé, du doyen du village au plus jeune de ses fils, de l’inspecteur de police au médecin du village, du pompier au garde champêtre... tous auront leur mot à penser sur le défunt.

Christophe Wojcik leur donne une courte parole à chacun en les laissant exprimer dans leur for intérieur leur vision du décédé.

L’idée est originale et l’auteur s’en donne à cœur joie pour laisser à chacun l’occasion de laisser filtrer qui son amour muet, qui son fiel, qui son aversion, qui son admiration, qui son inquiétude, qui ses interrogations, qui ses souvenirs émus, qui son émoi plus ou moins chaste, etc.

C’est vrai que, au bout du compte, l’image de Léon léger finit par se dessiner avec beaucoup de difficultés tant les appréciations des uns et des autres sont contrastées sinon contraires. L’homme devient flou tant il est et il n’est pas toute chose et son strict opposé !

On peut sourire parfois, s’amuser, mais aussi s’ennuyer de ne pas percevoir plus de relief dans cet homme dont la personnalité finit par échapper à tout qualificatif, sauf l’obstination et la force de caractère si on en croit le dénouement !

On peut aussi rester sur sa faim, car cent fois une minute autour d’une tombe c’est bien peu au regard de toutes les minutes qu’a duré la vie de Léon (même si, finalement, il est mort jeune) et il y a tant de blancs dans sa biographie qu’il est un peu vain de penser avoir connu l’intéressé en tournant la dernière page.

Comme il y a tant de pages blanches dans ce livre bien épais pour trop peu à lire.

Il me semble que, en une minute, chaque protagoniste de la vie de Léon aurait pu en dire beaucoup plus sur celui qu’ils et elles ne croiseront plus. Mais peut-être est-ce parce que notre pénétration de l’espace de nos alter ego n’est finalement que superficialité, effleurement, survol et que nous ne connaissons jamais vraiment l’autre dans sa complexité ?

Par Mimiche

Contact : contact@actualitte.com