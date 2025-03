 Il n’y a pas que les animaux qui sont de drôles d’oiseaux

La respectable Société Internationale des Ornithologues lance un concours pour capturer un oiseau rare, observé quelque part en Angleterre. La récompense est une chaire dans une des plus prestigieuses universités anglaises. La chasse est ouverte et personne ne se fera de cadeaux.

Parmi ces passionnés aux pratiques douteuses et pas toujours honnêtes, une jeune professeure un peu corsetée, rigide, et farouche, Mrs Pickering, qui sera épaulée par un professeur yankee aux manières cavalières, dans cette folle aventure. Le côté fantastique est assuré par les oiseaux qui sont des animaux extraordinaires et magiques qui donnent des scènes de chasse extravagantes et dangereuses à souhait.

Cette chasse est mouvementée avec des courses poursuites, des pièges, des traquenards, le tout orchestré par deux mystérieux individus en lien avec des journalistes : que se cache-t-il derrière tout ça ?

L’autrice, habituée aux succès feel-good, met surtout en avant la romance entre la jeune professeure et son homologue masculin, romance mouvementée, drôle et passionnée qui rappelle un peu ces romances de cinéma des années 50, des chassées croisées, des quiproquos et des non-dits irrésistibles.

On prend beaucoup de plaisir à lire cette chasse au « caladrius », c’est le nom de l’oiseau, qui a le pouvoir de guérison et que certains voudraient bien s’en accaparer à des fins personnelles et lucratives.

C’est loufoque, parfois excessif, entre magie, compétition et escroquerie, le principal ressort de la narration est ce duo improbable et électrique qui va s’aimer bien sûr, on s’amuse de ce jeu du chat et de la souris tout au long du livre, jeu croustillant dans lequel la belle ingénue, volontaire et déterminée, va voir le vernis de la bienséance craquer au profit de sentiment torride envers ce professeur sans manière, mais terriblement séduisant.

N’hésitez pas à vous lancer dans cette chasse effrénée au « caladrius » et visiter par la même occasion la si verdoyante campagne anglaise.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com