Héroïnes et héros du monde arabe à l’Institut du Monde Arabe

L’histoire du monde arabe est façonnée par une multitude d’héroïnes et de héros aux parcours fascinants. Certains appartiennent pleinement à l’histoire et sont bien documentés, comme les exploits militaires de Saladin ; d’autres émergent de l’imaginaire collectif, à l’image du poète-guerrier ‘Antara. D’autres encore se situent à la croisée de l’histoire, de la mémoire et de la légende, à l’instar de la reine berbère Kahina et de l’épopée romancée de Baybars.

Ces figures emblématiques, puisées dans les vestiges du passé, la mémoire populaire, la ferveur religieuse, la littérature épique ou encore la propagande des États, nourrissent un imaginaire foisonnant et ancré dans l’histoire du monde arabe. Des figures antiques comme Alexandre et Zénobie aux héros du panarabisme, en passant par les icônes des printemps arabes ou les stars du football contemporain, les 11e Journées de l’Histoire de l’IMA explorent ce panthéon mythique, mettant en lumière les coulisses de leur gloire tout autant que leurs ambiguïtés et contradictions.

Pendant trois jours, l’Institut du Monde Arabe vibrera au rythme des récits de ces figures légendaires et contemporaines, à travers une programmation riche et variée : redécouverte de la véritable histoire d’Aladdin et d’Ali Baba, déconstruction de la légende noire de Cléopâtre, mise en avant d’héroïnes méconnues ou encore analyse des facettes complexes de certains héros ambivalents. Débats, tables rondes, conférences, performances artistiques et projections de documentaires rythmeront cette édition, où héros certifiés et légendes historiques croiseront destins anonymes et figures ordinaires.

Le Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire reste un moment clé de l’événement. Doté par l’Académie du Royaume du Maroc et son Secrétaire Perpétuel Abdeljalil Lahjomri, il est attribué le vendredi soir par un jury présidé par Vincent Lemire et récompense un ouvrage récent et innovant sur l’histoire du monde arabe.

Les livres sélectionnés seront mis en avant en bibliothèque, accompagnés d’une riche documentation thématique.

Crédits photo : Institut du Monde Arabe

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com