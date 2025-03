Les Frédéric Beigbeder et Schiffter ressuscitent un prix littéraire

Créé en hommage à Paul-Jean Toulet (1867-1920), ce prix a compté parmi ses jurés Michel Déon ou encore Jean Dutourd.

Frédéric Beigbeder présidera le jury, quand Frédéric Schiffter en sera le secrétaire. Frédéric Martinez, auteur d’une biographie de Paul-Jean Toulet, Une vie en morceaux, fait également partie du jury, aux côtés de Maria Larrea, Florence Châtaignier, Aude Lancelin et Léon Mazzella.

Né à Pau, Paul-Jean Toulet mène une existence partagée entre sa terre natale, Paris et ses voyages, s’inscrivant dans la tradition d’une littérature élégante et désabusée.

Après une période parisienne marquée par les mondanités, l’alcool et l’opium, il retourne s’installer à Guéthary, où il passera les dernières années de sa vie. Son œuvre, empreinte de mélancolie et de raffinement, se distingue par une écriture ciselée et ironique, naviguant entre légèreté et profonde lucidité.

L'auteur est surtout connu pour ses Contrerimes (1921, posthume), recueil dans lequel il sublime une forme poétique atypique, alternant vers courts et longs.

S’il est parfois perçu comme un écrivain « régionaliste », notamment en raison de son attachement au Pays basque, son œuvre dépasse largement ce cadre pour offrir une poésie à la fois intime et universelle, où la beauté des mots sert une réflexion désenchantée sur l’existence.

Frédéric Beigbeder a précédemment co-fondé le prix de Flore en 1994 avec Carole Chrétiennot, et en assure la présidence depuis sa création. En 2001, il a également initié le prix Sade aux côtés de Lionel Aracil.

En janvier dernier, il a publié chez Grasset Un homme seul, où il dresse le portrait de son père, Jean-Michel Beigbeder (1938-2023), un homme secret, solitaire et mondialisé, oscillant entre brillant chasseur de têtes et possible agent de l’ombre. À travers ce récit intime, il explore la complexité d’une génération de jouisseurs, forgée par la guerre et fascinée par l’Amérique, tout en esquissant en filigrane son propre autoportrait face à cet héritage paternel.

À LIRE - Beigbeder reprend ses Conversations chez Lapérouse en podcast

Né en 1956 en Haute-Volta (aujourd’hui Burkina Faso, « pays des hommes intègres »), Frédéric Schiffter s’installe à Biarritz à l’âge de dix ans, après le décès de son père. Philosophe de formation, il a enseigné, pratiqué le surf et, dans ses moments perdus – qu’il considère comme les plus précieux de l’existence – écrit plusieurs essais et romans.

Dans son dernier ouvrage en date, Indispensable précis de détestation du travail, publié au Dilettante, il est formel : le salariat contemporain est un nouvel esclavage...

Crédits photo : Prix littéraire Paul-Jean-Toulet

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com