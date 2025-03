Recherche Lily désespérément : l'art du feel good, par Carène Ponte

Dès les premières lignes, la plume enjouée de l’autrice séduit : son héroïne à l’existence méticuleusement rythmée, a élaboré nombre de rituels matinaux pour éviter de commencer du pied gauche, dès le réveil. Et rien à voir avec des routines beauté... Le fragile quotidien de cette directrice marketing dans l'évènementiel est, bien évidemment, amené à basculer. Et il ne s'agit pas de l'incompétente assistante qu'on lui a collé aux basques qui déclenche le ras-le-bol.

Quand des souvenirs de son adolescence, passablement enfouis, voire enterrés, ressortent, elle remet en question cette vie bien ordonnée et claque trois mois de congés. Direction Val-Flore-Les-Bains, pour une location paisible, prometteuse – une maison de berger retapée, c'est dire ! Mais les photos sont-elles réellement contractuelles ?

Dans le regard vif et acéré de Lily, se dessine un portrait piquant de notre époque, entre omniprésence des réseaux sociaux, pression du paraître et quête incessante de bien-être. Le ton est vif, truffé de références culturelles qui parleront aux lecteurs nés dans les années 80 et 90, nourries de cette autodérision savoureuse.

Carène Ponte brille par l'observation et la retranscription, toujours égratinée, des petites habitudes, du jour après jour et de ces petits riens qui nous façonnent. Lesquels, mis bout à bout, racontent bien plus qu’il n’y paraît.

Si le roman s’inscrit dans la veine du feel-good, il ne se prive pas pour autant de moments plus introspectifs. Lily, en pleine remise en question, se retrouve à devoir faire des choix qui pourraient redéfinir son avenir. Carène Ponte jongle habilement entre légèreté et profondeur, nous offrant un roman qui, sous des airs de comédie, pose de vraies questions sur le sens de l’amitié, du bonheur et du lâcher-prise.

Avec son style pétillant et ses personnages attachants, Recherche Lily désespérément se lit comme une parenthèse lumineuse, un livre-doudou parfait pour ceux qui aiment les récits où humour et émotions se conjuguent avec justesse. Une lecture idéale pour qui cherche à s’évader tout en réfléchissant à sa propre manière d’aborder la vie.







Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com