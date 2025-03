Aucun lieu ne sera cité

Tout a commencé au Légué, à Saint-Brieuc, à la fin des années 90. Un espace de concerts avait été créé par le collectif du squat, La Sauce aux Gravos. De nombreux groupes punks, certains renommés, s’y sont produits. Tout s’est terminé le 15 octobre 2004 quand les personnes qui y vivaient ont été expulsées par les forces de l’ordre. Mon souhait n’était pas de retracer l’histoire du Wagon ou l’histoire d’une ville en particulier.

Yann, Elsa et Napo

L’idée était plutôt de présenter le point de vue de la narratrice sur la vie d’un personnage en marge. Rendre hommage, aussi, à celles et ceux qui ont le courage de vivre différemment, qu’ils l’aient choisi ou non. L'engagement pour une cause, politique, humaine, social, écologiste, me semble impliquer l'irréprochabilité. Yann incarne cette irréprochabilité, cette cohérence, cette constance.

Elsa et Napo incarnent autre chose : l’espoir de pouvoir partager des valeurs malgré les différences. Le droit aussi de les clamer sans les vivre intensément, sans sacrifier tout son être, le droit de changer. Des univers peuvent se croiser, s’entrecroiser. Yann, Elsa et Napo sont nés de cette aspiration : le mélange des genres, des codes, des cultures et des histoires pour étoffer le monde.

Ce roman, c’est aussi Elsa, à un âge qu’on dit insouciant et qui est sans doute l’âge le plus tragique qui soit. 18 ans, c’est un âge vertigineux, rien ne semble tracé, et pourtant, tout est déterminé. La vie va-t-elle choisir pour nous ou bien allons-nous choisir notre vie, laquelle ? Elsa se trouve à ce moment-là et rejoindre Yann, Napo, c’est l’exploration d’un possible.

Écrire L’été à l'œuvre, mon premier roman, relève pour moi de la conjonction d’un travail régulier et rigoureux, mené avec ténacité, et d’un phénomène magique, subjuguant et insaisissable.

Subjuguée, je l’étais quand par magie, les idées affleuraient, les événements s'enchaînaient. Quand les idées s'emboîtaient les unes aux autres, mêlées d’inventions, de recherches et de souvenirs propres. Quand les coïncidences se succédaient, comme pour me faire signe, m’indiquer que j’étais sur la bonne voie.

Au départ, Yann ne s’appelait pas Yann. Il s’appelait Bruno. Pendant l’écriture de L’été à l'œuvre, j’ai lu La Huitième Montagne de Paolo Cognetti. Le personnage principal s’appelle Bruno, et Paolo Cognetti écrit : « Il y avait quelque chose d'absolu chez Bruno, qui m'avait toujours fasciné. Quelque chose d'intègre et de pur que j'admirais chez lui depuis que nous étions gosses. » Lire cela, à ce moment-là, pour un personnage que j’avais nommé de la même manière, m’a éblouie. Cette phrase comme un encouragement à continuer.

Au départ, Napo ne s’appelait pas Napo, mais Samuel. Et puis j’ai réécouté des chansons de Mano Solo. Mano Solo, les Frères Misères, Napo, comme Napo Romero, mais aussi comme Napoléon dont je venais de lire qu’il avait été épileptique, ce qui m’a permis l’échange entre Elsa et Napo. Il y a beaucoup d’amusement dans ces moments-là.

Écrire, c’était céder à des envies, explorer, revenir en arrière, biffer, rayer, recommencer et finalement revenir à mon point de départ. Écrire m’a permis d’assouvir ce besoin de contrôle qui m’échappe au quotidien. Enfin, presque. Parce qu’on ne contrôle pas ce qui nous échappe, ce qui résiste à être énoncé. Ce que je n’ai pas réussi à formuler. Ce que j’aurais pu développer. Ce qui m’est resté caché, mais que d’autres, peut-être verront.

Marie Rozenn Brard

Originaire des Côtes d’Armor, où elle a grandi, Marie Rozenn Brard a quitté la Bretagne à l’adolescence pour s’installer dans la région lyonnaise, tout en restant profondément attachée à ses racines. De loin, elle a suivi l’émergence du Wagon, lieu emblématique de la scène punk des années 2000.

Après des études de philosophie, elle a exercé le métier de libraire pendant une dizaine d’années. Aujourd’hui, elle travaille à la bibliothèque de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon et réside dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne.

L’Été à l’œuvre est son premier roman.

