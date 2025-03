Comment écrire un mauvais livre (en une leçon) ?

D’après mon carnet de notes, l’élaboration du roman Électrosensibles a débuté en septembre 2021, autour d’un personnage central : Sandrine Maurin née Stievenard, une fille née dans le Nord, ayant quitté sa région pour vivre dans le Sud avec un expert-comptable. Tandis que s’accumulaient les recherches dans mon dossier de travail, une trajectoire se devinait : elle enverrait valser sa vie confortable, mais à part ça...

Quand on ne veut pas, on peut !

J’envie les écrivains capables de dessiner un plan clair, complet, stable et de s’y tenir. Au moment de poser les premiers mots j’ai au contraire été débordé par une scène imprévue où Sandrine Maurin née Stievenard, au Louvre-Lens, crève une toile de Rembrandt. Le point de départ était là, quant à la ligne d’arrivée, elle restait incertaine dans sa localisation comme dans son existence.

Au bout d’un an d’écriture de pure fiction, en octobre 2022, le réel a percuté mon projet littéraire hors-sol puisque des militants écologistes ont dégradé des tableaux pour interpeller l’opinion publique sur l’état de la planète. Je déteste le réel, il contrarie même les plans flous.

Je dois confesser une certaine irritation quand mes deux précédents romans m’avaient valu un renvoi systématique à ma biographie ; des mois à tourner des phrases, construire un récit, imaginer des ramifications, et tout à coup être ramené à un arbre généalogique… Saleté de réel. Pensant que cette fois le sujet serait évité grâce à un personnage éloigné de moi, c’est l’actualité qui a eu le mauvais goût de me rattraper en cours d’écriture. Pendant un temps, j’ai donc contourné mon propre texte pour en faire autre chose que ce qu’il devait être.

En 2023 j’ai présenté à mon éditrice un très mauvais manuscrit, singeant les questionnements déjà résolus du Nouveau Roman, m’embourbant sans les armes pour m’y promener dans les formes éprouvées des immenses Simon, Robbe-Grillet et consorts, compliqué pour le seul plaisir de (me) perdre. Quand on ne sait plus où l’histoire doit aller, la recherche d’une forme promet le frisson de l’aventure à l’écrivain, et le désespoir au lecteur.

Suivez mon conseil, écrire un mauvais manuscrit demande un effort considérable : pour aller du point A au point B, passez sans relâche du point T’ au point Z² et revenez sur vos pas jusqu’à votre propre épuisement. Lorsque vous aurez oublié jusqu’à l’existence d’un point A, vous pouvez envoyer votre manuscrit aux Éditions de Minuit afin de garnir leurs poubelles. Ma chère héroïne, Sandrine Maurin née Stievenard, est débarrassée de toute posture, de là vient une force créatrice ; en écrivant ce premier manuscrit, je me situais à l’exact opposé.

Pour sortir de l’impasse textuelle, il a fallu accepter de composer avec le réel, accepter que cette histoire pouvait être parasitée par une lecture politique, militante, et malgré tout remettre les personnages en scène. Arrêter de se regarder écrire, retourner au travail, croire qu’à la fin la fiction peut l’emporter quand même, effacer à peu près tout, et recommencer au cœur de l’histoire, avec Sandrine Maurin née Stievenard, mon cher personnage principal.

À peine l’obstacle de l’actualité contourné qu’un autre, aussi menaçant, pointait. Le livre questionne notamment la place des femmes dans l’art. Nouvelle tentation d’esquiver mon sujet pour ne pas risquer d’être rappelé à ma condition d’homme portant lui aussi un regard sur des femmes. On écrit les mauvais livres pour être aimé, alors si je dénonce, mais que je ne vaux pas mieux que ceux que je dénonce, qui m’aimera ? Pour rédiger un mauvais manuscrit, il faut se tenir à une discipline de fer et choisir la fuite du texte en toute circonstance.

Dans ma terrible version initiale, j’ai donc réduit autant que possible la place de Sandrine Maurin née Stievenard pour installer davantage d’hommes – comme s’il n’y en avait pas eu assez dans mes précédents romans. Que reste-t-il dans un roman vidé de son histoire et de son personnage ? Sûrement un manuscrit encombrant les poubelles des Éditions de Minuit.

Avec un mauvais manuscrit on peut, malgré tout, arriver à proposer un roman publiable. Pour y parvenir, il faut tout effacer et reprendre à la racine, là où ça tire, ça gratte, ça s’infecte. Pour ma part, grâce à la confraternité des auteurs.trices qui ne se connaissent pas, j’ai reçu des encouragements involontaires et décisifs. En lisant une tribune de Lola Lafon parue dans Libération, j’ai été convaincu de mener à bien cette histoire de femmes « ni courageuses, ni formidables », agir avec les moyens de l’écriture, faire le métier en ouvrier spécialisé, et laisser « les discriminé.e.s en décider ».

En acceptant que cette histoire ne pouvait pas s’écrire hors du monde, j’ai enfin pu raconter Sandrine Maurin née Stievenard, et les autres, ces femmes incertaines qui, sans se connaître, vont se reconnaître, recevoir un appel inaudible, transporté par des ondes qu’elles seules captent, décrire cette connexion entre elles, qui les pousse à ne pas se laisser emprisonner par leurs propres vies, et font d’elles d’authentiques électrosensibles.

Né à Bayonne, Damien Ribeiro s'est immergé dans le mouvement hip-hop local à la fin des années 1990, explorant le rap et le graffiti. Au début des années 2000, il commence à rédiger de nombreux textes et chroniques pour des webzines dédiés à cette culture.

Parallèlement, il poursuit des études de droit. Aujourd'hui résidant à Perpignan, il a publié chez Rouergue Les Évanescents en 2021 et Les Routes en 2023, ce dernier ayant reçu le Prix Alain Spiess du deuxième roman. Son troisième roman, Électrosensibles, est attendu pour 2025.

