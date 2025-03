Malgré un budget en baisse, l'Institut français reste diplomate

Les attitudes offensives des États-Unis, de la Russie et d'Israël, mais aussi le maintien en détention de Boualem Sansal par l'Algérie, sont les derniers symptômes d'une situation internationale instable, où la diplomatie recule face aux menaces, verbales ou militaires. La perte d'influence française dans plusieurs régions du globe, sensible depuis plusieurs années, accompagne ces mouvements d'envergure.

Dans ce contexte, que peut la diplomatie culturelle, porteuse d'un dialogue entre les peuples ? Eva Nguyen Binh, présidente de l’Institut français, était entendue, ce 5 mars 2025, par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport pour rendre compte du contrat d'objectifs et de performance 2024-2026 de l'établissement public industriel et commercial.

Créé en 2010 et basé à Paris, l'Institut français a pour première mission l'accompagnement et le soutien du réseau culturel français à l'étranger, réseau « protéiforme » qui réunit 98 Instituts français répartis dans le monde, 131 services de coopération et d'action culturelle et 830 alliances françaises. Ce réseau, en retour, permet à l'Institut français d'« accomplir ses autres missions », selon la présidente.

Parmi celles-ci, la diffusion à l'étranger des œuvres et artistes francophones, mais aussi des industries culturelles et créatives, la coopération culturelle à l'international, la promotion du débat d'idées et la défense de la liberté d'expression.

Un budget insuffisant ?

Cette feuille de route de l'Institut français — qui s'applique désormais, en raison d'un retard pris par les ministères de tutelle, sur la période 2025-2027 — se présente alors que la loi de finances 2025 n'a pas épargné l'établissement.

Ainsi sa subvention pour charge de service public, versée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a-t-elle reculé de 1,7 million € par rapport au montant de l'année 2024. Et ce, alors que l'Institut français affiche « un déficit chronique sur la période 2020 à 2023 », comme l'a relevé la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat dans un rapport - la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale s'est aussi penchée sur le sujet.

Ce déficit, qui atteint tout de même 6,1 millions € en 2023, s'expliquerait, selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par un « décalage entre l’encaissement des recettes fléchées avec les dépenses associées sur certains projets bailleurs, le versement en deux fois des subventions qui augmentait en conséquence l’enveloppe des restes à payer (le nouveau règlement des subventions voté lors du dernier CA devrait permettre d’y mettre fin) et la fin du rattrapage des répercussions de la Covid-19 ».

Estimant le budget total de l'Institut français à 45 millions €, Eva Nguyen Binh précise que la subvention pour charge de service public représente « 25,5 millions € aujourd'hui » — les crédits apportés par le ministère de la Culture pèsent entre 5 % et 6 % des recettes de l'établissement. « Le ministère des Affaires étrangères nous a préservés autant que possible », assure la présidente face aux membres de la commission. « Mais je dois dire qu'au-delà d'un certain niveau de baisse, nous ne pourrons plus exercer nos missions. »

Un pilotage « par l'impact »

Sous pression économique, l'Institut français doit, comme bien d'autres acteurs culturels, repenser son modèle, notamment en se tournant vers le mécénat. Souvent cité comme une piste de financement possible, il est en réalité assez limité, car « très lié aux saisons culturelles », les mécènes recherchant généralement des moments médiatiques pour faire valoir leurs soutiens. De plus, « les mécènes sont eux-mêmes face à différentes priorités, et se sont recentrés sur la santé ou l'éducation, notamment », remarque Eva Nguyen Binh.

Pour financer ses actions, l'Institut français n'est pas seul : « Nous ne finançons jamais un projet seul, une question de budget, mais aussi de philosophie », selon la présidente. Outre les collectivités territoriales, l'Agence française de développement ou l'Union européenne peuvent être des alliés.

Alors que l'ambiance politique n'est pas vraiment favorable aux dépenses publiques, et encore moins à celles effectuées hors des frontières nationales, Eva Nguyen Binh indique qu'elle « souhaite un pilotage par l’impact de nos programmes, et aussi que l’on puisse étayer, auprès des Français, de ce que la diplomatie culturelle peut apporter comme résultat pour la France ».

Citant le programme ICC Immersion, piloté avec Business France et destiné aux entreprises qui recherchent des « opportunités d’affaires » dans des « pays cibles », elle avance ainsi un « effet levier », avec 3 € retrouvés pour 1 € investi. Parle-t-on encore de diplomatie culturelle ?

« Depuis 2019, nous avons pris un tournant qui fait que l’on s’est beaucoup plus engagé au profit du soutien à l’international des entreprises culturelles et créatives » a expliqué Eva Nguyen Binh. « Nous n’avons pas du tout abandonné les créateurs […], mais nous avons élargi notre champ pour soutenir des entreprises qui font de la prospection de marché, qui recherchent des partenaires… »

Difficile de dire si ce revirement offrira des perspectives financières plus engageantes à l'Institut français. Le déménagement du siège du carré Suffren vers la rue de la Folie-Regnault, dans le 11e arrondissement de Paris, assurera en tout cas une économie d'un million € par an environ.

Désinstitutionnaliser l'action

Le nouveau contrat d'objectifs et de performance entérine la révision du soutien à plusieurs programmes, mais laisse celui au réseau culturel français à l'étranger en première position. Les priorités géographiques y sont présentées par zone, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Indo-Pacifique, même si l'Institut français conserve évidemment « un socle d'activité de base dans le monde entier ».

Au rayon des défis, Eva Nguyen Binh évoque justement ce paysage géopolitique qui « bascule depuis le Covid, nous voyons de grands changements arriver, des relations se tendre : quelle est la place de la diplomatie culturelle dans un monde en telle tension ? » Pour la présidente en poste depuis 2021, le débat d'idées reste une action cruciale de l'Institut français.

« Un de nos défis est de communiquer avec un plus grand nombre de personnes, de désinstitutionnaliser notre action : en nous, on ne voit pas le gouvernement français, mais un interlocuteur avec lequel on a envie de dialoguer, et avec lequel on peut exprimer des choses, même si nous ne sommes pas d’accord », rappelle-t-elle. À ce titre, la relation « organique » avec le réseau culturel français à l'étranger — l'Institut français de Paris ne dirige pas les membres de ce réseau, n'impose rien — est un atout pour un travail en toute confiance.

« La coopération culturelle est aussi une façon de faire émerger des questionnements qui nous concernent », avance Eva Nguyen Binh en citant l'intérêt exprimé récemment par les partenaires pour les cultures ukrainienne ou lituanienne.

L'audition complète d'Eva Nguyen Binh par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat peut être visionnée à cette adresse.

Photographie : Eva Nguyen Binh, présidente de l’Institut français, lors de son audition par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat, le 5 mars 2025 (capture d'écran)

