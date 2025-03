Un livre rendu à la bibliothèque… avec 99 ans de retard

C’est un retour inattendu. Alors que Mary Cooper, 81 ans, fait de la place dans sa maison, elle tombe nez à nez avec un ouvrage pour le moins intrigant : Home-Made Toys for Girls and Boys (Jouets pour filles et garçons fabriqués à la maison, en français), un guide illustré signé A. Neely Hall, publié en 1911.

Emprunté dans une bibliothèque du réseau Ocean County Library en mars 1926, soit un an avant le décès de son grand-père, l’ouvrage est resté impayé depuis près d’un siècle.

Un simple livre, témoin d’une histoire familiale

Outre son allure vieillie, c’est son titre qui a accroché le regard de cette habitante de Berkeley Township, dans le New Jersey : « Je me suis dit : “C’est sympa, peut-être que mon fils aimerait ça. Il adore construire des choses” », confie-t-elle à CNN.

En feuilletant les premières pages de l’ouvrage, elle découvre qu’il donne des techniques pour fabriquer des jouets en bois et en métal et avec des objets du quotidien. Une activité que son grand-père, Charles Tilton, charpentier et constructeur de bateaux, affectionnait.

Même si elle ne l’a jamais connu, Mary Cooper se souvient de lui grâce aux témoignages de sa mère. Elle sait donc qu’il aimait passer son temps à construire des voiliers en bois pour ses enfants, que l’Américaine a d’ailleurs offerts au Bay Head Historical Society, dans le New Jersey. « Il avait une petite fille, ma mère. J’imagine qu’il voulait lui fabriquer des jouets », analyse-t-elle.

Une amende (presque) centenaire

En mettant la main sur l’ouvrage, cette Américaine n’a pas hésité : il devait retourner à l'établissement propriétaire. « Je n’ai pas de petits-enfants et mes enfants prennent de l’âge. Même si mon fils le conservait, je ne savais pas quel usage il en ferait », confie-t-elle. « Il me semblait naturel qu’il retrouve sa place parmi les rayons. »

Enthousiaste, elle part en direction de la bibliothèque avec une appréhension en tête : devra-t-elle payer une amende ? Si oui, quel sera son montant ? Selon la chaîne affiliée WPVI, les employés ont calculé le montant de la somme due si les pénalités étaient encore appliquées. Résultat : l’ardoise s’élèverait à 18.000 dollars.

« Une intervention divine »

La réaction des employés de la bibliothèque est toute autre. Cette dernière, qui s’apprête à fêter son centenaire en septembre 2025, y voit un signe du destin : « On pourrait presque parler d’intervention divine », estime Sherri Taliercio, porte-parole d’Ocean County Library.

Sans payer d’amende, l’octogénaire passe de longues heures aux côtés des employés de la bibliothèque. Ensemble, ils consultent les archives de son grand-père et les comparent avec l’ouvrage. Au fil des pages, ils découvrent une illustration représentant un bateau, identique à celui que son aïeul avait fabriqué pour sa fille, et le même que Cooper a offert au musée local. Pour elle, ce lien symbolique explique pourquoi sa mère a conservé le livre avec tant de soin malgré les décennies.

Désormais, Home-Made Toys for Girls and Boys trône sous vitrine à la bibliothèque de Toms River, aux côtés d’autres artefacts d’époque. « Il a enfin retrouvé sa place pour les années à venir », se réjouit Sherri Taliercio. En attendant, l’ouvrage suscite l’intérêt des visiteurs, nombreux à venir l’admirer et effleurer cette pièce historique devenue une véritable curiosité locale.

Crédits image : Frédéric BISSON / CC BY 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com