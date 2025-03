Entrepreneur solo dans l'édition : premiers pas, premiers obstacles

Lancer un projet

Maintenant que vous connaissez un peu mon histoire (retrouver les précédents épisodes) et à travers celle-ci, l’histoire d’Enfinlire, je vais parler du présent.

Je ne remercierai jamais assez Nicolas de m’avoir offert cette tribune libre. Et je vais en profiter pour tout vous dire. Ici, je vais vous dévoiler au fur et à mesure, mes coups de boost, de moins bien, mes joies, mes peines, mes craintes, mes réussites, mes échecs…

En gros, tout ce qui concerne le développement de mon projet. Peut-être que cela servira à d’autres qui souhaitent aussi se lancer dans « le projet d’une vie ». Peut-être pas. Bref, c’est parti. Allons-y !

Je marche seul

Je me lance. Je me lance vraiment. Seul… (ouais, c’est un peu ça le problème finalement !). À ce propos, si un ou deux lecteurs·ices de ce billet souhaitent me rejoindre… Plus on est de fous… Je suis ouvert à toute proposition décente… ça se tente non ?

C’est difficile d’être seul quand on lance un projet. Pas seul dans la vie, non. Je ne vis pas en ermite au fond d’une forêt, et heureusement, je suis bien entouré au quotidien. Mais c’est mon entreprise que je lance seul.

Alors oui, des choses ont déjà été faites. Il fallait bien poser les bases, construire les fondations. La plateforme Enfin Lire existe, elle est en ligne. Elle n’est pas encore remplie de contenus, mais elle est prête : prête à accueillir des histoires, prête à faire vivre ce modèle participatif où ce sont les lecteurs·ices qui décident des publications.

J’ai réfléchi à la stratégie à adopter. À un modèle économique juste et équilibré. Il faut trouver un équilibre entre accessibilité et viabilité.

À la rémunération des auteur·ices et illustrateur·ices. Comment garantir une reconnaissance sans compromettre l’existence du projet ? J’ai pensé et repensé le modèle à maintes reprises. À chaque fois je me dis « ça, c’est pas mal ». Mais est-ce suffisant ?

À la communication aussi. Enfin Lire, c’est un projet participatif, un projet collaboratif, mais comment le faire savoir ? Comment attirer des auteur·ices, des illustrateur·ices, des lecteurs·ices, sans budget pub, sans visibilité immédiate ?

Certes, j’ai déjà défini un cadre clair :

• Un modèle hybride avec un accès gratuit et un abonnement.

• Un système de vote pour que les lecteurs·ices choisissent les histoires à éditer.

• Un principe de précommande pour financer l’édition des recueils, afin que chaque projet puisse voir le jour sans avancer de fonds.

• Une ligne éditoriale inclusive, qui met en avant des récits accessibles à tous, avec une version FALC (Facile à Lire et à Comprendre) pour les recueils édités.

Tout ça, c’est déjà en place. Mais ça reste des fondations. Je teste. J’ajuste. J’avance à tâtons.

Et maintenant ?

Là, c’est le début de la suite. Et cette suite, c’est « Les Émotions en Histoires ». Le premier projet concret qui va donner vie à Enfin Lire. C’est la première pierre, celle qui doit attirer les premier·es auteur·ices, les premier·es illustrateur·ices, les premier·es lecteurs·ices. Celle qui doit prouver que ce modèle peut fonctionner.

Pourquoi les émotions ? Et bien Pourquoi pas ? C’est quoi, une émotion, au fond ? Comment vit-on une émotion ?

L’idée derrière ce projet, c’est justement ça : explorer les ressentis, les traduire en histoires, en images, en mots. Donner à chacun·e la possibilité de raconter une émotion ou un état, avec ses propres mots, à sa manière. Parce qu’on ne ressent pas tous la peur, la joie ou la tristesse de la même façon. Parce que derrière chaque émotion, il y a une histoire à raconter.

J’aime bien raconter les émotions. Et puis, même si c’est très relou d’être seul sur ce projet, il y a un avantage considérable : dans les différents brainstormings que j’ai pu faire avec mon équipe (moi en fait), j’ai toujours eu gain de cause ! J’ai donc choisi ce thème en accord avec l’ensemble de moi-même.

Première étape, l’appel à contributions d’auteur·ices pour des nouvelles, contes… autour de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur et de l’amour (je sais, c’est un état plus qu’une émotion, mais c’est moi qui décide). Le règlement et les modalités de participation sont visibles sur la plateforme enfinlire.

Il ne reste plus qu’à… 3… 2… 1…

