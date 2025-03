La sélection du Prix Françoise Sagan 2025 révélée   

Le prix cherche à découvrir et à promouvoir un auteur émergent qui n'a pas encore acquis une grande notoriété et qui n'a pas été récemment récompensé par un prix littéraire majeur. L'œuvre lauréate est ainsi saluée comme le « plus beau roman du printemps ».

Les membres du jury, responsables de la sélection des œuvres en lice, proposent chacun un livre de leur choix. L'annonce officielle des romans sélectionnés se fait à la fin de la première semaine de mars. Le jury se réunit trois fois pour délibérer et voter, et c'est lors de leur dernière rencontre en juin que le lauréat est désigné. La cérémonie de remise du prix se tient peu après ce dernier vote.

Voici la liste 2025 :

La maison hantée, de Michèle Audin, Minuit

Aveu de tendresse, de Cécile Cayrel, La tribu

La barque de Masao, d'Antoine Choplin, Buchet Chastel

Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs, Sous-sol

Le ciel de Tokyo, d'Emile Desvaux, Rivages

La loi du moins fort, de David Ducreux Sincey, Gallimard

L'homme qui ne voulait pas mourir, de Yoram Leker, Viviane Hamy

Forever young, de Maruska le Moing, Gallimard

Mammifères II, de Pierre Mérot, Rivages

Un jardin pour royaume, de Gwenaële Robert, Presses de la cité

La fille verticale, de Félicia Viti, Gallimard

Mon vrai nom est Elisabeth, d'Adèle Yon, Sous-sol

Pour l'édition 2023, douze œuvres sont en compétition, avec un jury présidé par Abigail Assor, lauréate 2022 du prix pour son roman Aussi riche que le roi, édité chez Gallimard.

Le jury du Prix Françoise Sagan 2025 est composé de figures éminentes de la culture et des lettres. Alexis Brocas, rédacteur en chef du magazine Lire et auteur reconnu, préside le jury. Il est rejoint par Anaïs Jeanneret, ancienne comédienne et romancière, Alexandre Latreuille, rédacteur en chef adjoint de La Fringale Culturelle, ainsi que par Emmanuelle de Boysson, cofondatrice du Prix de la Closerie des Lilas et auteure de plusieurs romans.

Chloé Elbaz, collaboratrice de Paris Match et Marianne, ainsi qu'un docteur en littérature enseignant à Colby College, sont également membres. Céline Laurens, romancière et critique littéraire, Kinga Wyrzykowska, lauréate 2023 du prix, Christine Orban, écrivaine française décorée et membre de nombreux jurys, Emma Doude van Troostwijk, dramaturge et romancière, Florence Belkacem, journaliste et auteure, Nina Bouraoui, écrivaine récompensée par le prix Renaudot, Noëlle Chini, responsable des achats à la librairie du Bon Marché, Vanessa Caffin, écrivaine et réalisatrice engagée, et enfin Denis Westhoff, fils de Françoise Sagan et initiateur du prix, complètent ce panel diversifié.

À l'occasion de sa quinzième édition en 2024, le prix Françoise Sagan a été attribué à Emma Doude van Troostwijk pour son roman Ceux qui appartiennent au jour, paru aux Éditions de Minuit.

Crédits photo : Domaine public

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com