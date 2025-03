Un manuscrit du maréchal Pétain mis aux enchères

Laura et Eleanor Marx sont les premières à traduire les œuvres de leur père Karl Marx et de son collaborateur et ami Friedrich Engels. Née en Belgique, Laura, sa seconde fille, se charge des traductions de l’allemand vers le français. Née en Angleterre, Eleanor, sa fille cadette, traduit les œuvres de Marx et Engels en anglais. Laura et Eleanor auront elles-mêmes une vie défiant les conventions de leur temps.