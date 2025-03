Une Bible d’exception, vieille de 1200 ans, exposée dans le Jura

C’est l’une des plus anciennes bibles illustrées au monde. La Bible de Moutier-Grandval revient sur ses terres d’origine dans le cadre d’une exposition exceptionnelle au musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont. « Plus de 1200 ans d’histoire étaient entre nos mains », confie Nathalie Fleury, directrice du musée, lors de son discours de présentation, à l’AFP.

Les visiteurs et visiteuses ont jusqu’au 8 juin pour découvrir ce chef-d’œuvre enluminé, réalisé à Tours entre 830 et 840 par une vingtaine de moines copistes. Si la Bible de Moutier-Grandval n’a pas encore livré tous ses secrets, la légende raconte qu’elle aurait été oubliée durant de longues années avant d’être redécouverte dans un grenier de Delémont, entre 1810 et 1820.

Une pièce historique

Cédée par le propriétaire des lieux à l’ancien maire de la ville, elle est ensuite passée entre les mains d’un antiquaire en 1822. Faute d’acquéreur en France, elle est finalement vendue au British Museum en 1836 pour 750 livres, soit environ 90 000 euros aujourd’hui. « Il existe un lien très, très fort entre la communauté d’ici, de Delémont, du Jura, et la Bible », souligne Angéline Rais, historienne du livre et co-commissaire de l’exposition, auprès de l’AFP.

Accueillie dans un état impeccable à la British Library de Londres, elle n’en reste pas moins extrêmement fragile. Cette pièce de 17 kilos pour 898 pages trôle seule dans la salle nue et sombre au sous-sol du musée, protégée par une porte blindée.

« C’est très émouvant de la voir en vrai »

Présentée ouverte sur une illustration représentant le jardin d’Éden avec Adam et Ève, la Bible de Moutier-Grandval ne pourra être admirée que cinq minutes par visiteur. Ce laps de temps permettra aux curieux d’en découvrir l’histoire et quelques-uns de ses mystères, dont celui de sa fabrication : la réalisation de son parchemin a nécessité les peaux de 210 à 225 moutons. Son texte, quant à lui, est rédigé en latin et en minuscule caroline, une écriture imposée par Charlemagne, conçue pour être à la fois lisible et aisément reproductible.

« C’est très émouvant de la voir en vrai : c’est complètement différent de voir une reproduction dans un livre ou sur internet », glisse Angéline Rais. « Cette spectaculaire bible manuscrite [...] unit toujours les gens et apporte joie et émerveillement à tous ceux qui la voient », ajoute Claire Breay, responsable des manuscrits anciens, médiévaux et modernes à la British Library.

Pour la deuxième fois, la Bible de Moutier-Grandval est prêtée à Delémont. Produite à Tours aux alentours de 830-840, elle fait partie d’un corpus d’une centaine de bibles réalisées à la même époque. Aujourd’hui, il n’en subsiste que dix-huit, dont seulement trois sont illustrées. Parmi elles, celle de Moutier-Grandval est la plus célèbre. Les deux autres sont conservées à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, et à Bamberg, en Bavière.

Crédits image : Photographie de la Bible Moutier-Grandval à Londres, par Daderot, CC0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com