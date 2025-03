Guylian Dai : accoucher du monde (en littérature)

Le premier augmente sa présence – son désir d’être au présent –, quand la seconde signifie le changement souhaité.

Un matin, suite à un rêve étrange, Ilhan Jung voit sa vie basculer. La réalité dans laquelle il a vécu jusqu’ici lui paraît funeste. Ébloui, le narrateur – et, au-delà de lui, l’auteur – s’avance en terres inconnues, s’expose à l’existence à l’état pur entre un « cas social », Auguste, et son directeur, Leutorc, comme deux pôles contraires, disruptifs. Sa fille, Anna, et sa femme envolée, Elmina, rendent sa crise bouleversante, qui nous mène au bord de l’humanité.

Un récit théâtral

Le récit module des scènes fortes, muettes ou dialoguées, au seuil duquel se dresse une falaise symbolique. Gestes et regards y brillent, états de corps livrant l’intérieur. Juxtaposées – on passe de l’une à l’autre sans transition temporelle, in medias res –, ces scènes sont en tension du fait de la disjonction qu’elles éclairent, en forme de dilemme vu d’avance. Des rideaux successifs se lèvent sur des situations qui révèlent la voie en train d’être prise par Ilhan Jung.

Parmi les plus marquantes, on trouve celle du rêve initial, comme un réveil à soi-même et une aube de regains possibles, celles qui produisent Auguste, clown humain, trop humain, mis au ban de la société, et celles de deux apparitions enchanteresses, qui touchent au cœur du monde : du « Bel Oiseau », d’abord, qui est don pur et transcende les couleurs et le sens des mots vers la lumière et la musique seules, puis d’Elmina qui, le temps d’une visite imprévue, aide Ilhan à progresser de façon décisive en lui faisant formuler ce qui gît en lui.

Dramatique, l’enchaînement des scènes forme une pièce globale, un fil où se défait la réalité vers une ressaisie inédite dans un présent théâtral plus que romanesque : il s’agit d’abord d’être là. « Notre théâtre fait lien », note ainsi le narrateur, pointant par là l’esthétique de sa crise – et des nôtres, par rebond –, même s’il se réfère alors à ses proches, explicitement. Mais il pointe aussi, ce faisant, le fond de son problème : nous concevons toujours nos vies à compter de jeux de rôles dont il s’agit pour Ilhan de s’affranchir désormais de manière originale.

Un saut poétique

Au-delà d’un autre, que l’on saura vers la fin, le drame est là, effectivement, lié au chemin à emprunter pour « devenir », se rendre à l’existence sans limites. Dans ce dessein, il faut être vigile comme jamais, ouvrir ses yeux sur la vie et se disposer « à demeurer attentif aux signes obscurs de ce qui cherche à advenir », en vue de définir un « à partir d’ici » comme une genèse nouvelle.

Source d’inouï, la poésie s’invite naturellement pour dérouter la langue, en faire un lieu d’épiphanies qui s’accordent aux attentes intimes du héros. Avant tout, dans ce bref récit dont elle redouble l’urgence, elle vise à suspendre le monde, à le mettre en instance d’autres virtualités.

Sur le plan syntaxique, les notations éclair abondent, quand nombre d’articles s’éclipsent, allègent la réalité tout en portant les substantifs à l’universel. Sur le plan lexical, les préfixes privatifs s’exhibent et se multiplient, qui traduisent la négation positive à laquelle se livre Ilhan pour faire choir les illusions et gagner le manque à être qu’il pressent au fond de lui.

Tandis que Wagner résonne, deux termes le montrent coup sur coup, dont le second est un néologisme remarquable : « impouvoir » et « déterritoire », qui signent la déprise de soi dont le texte se fait le geste impliqué, en quête d’une autre vérité. Par eux et l’ensemble des mots porteurs de négation, il s’agit de quitter un monde pour en atteindre un autre, ouvert, en perpétuel recommencement – celui de la littérature, qui révèle la vie.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com