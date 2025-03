Formation, référents... De nouvelles mesures contre les VHSS dans la culture

Rachida Dati, ministre de la Culture, a présenté ce vendredi 7 mars, au ministère de la Culture de nouvelles dispositions d'un plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) dans le monde de la culture.

La responsable de la rue de Valois avait elle-même été auditionnée sur ce sujet, le 12 février dernier, par la commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, qui mène des auditions depuis le mois d'octobre 2024.

À cette occasion, elle avait annoncé quelques premières mesures, notamment portant sur son propre ministère, dont la réouverture d'une cellule d'accompagnement psychologique destinée aux victimes d'un haut fonctionnaire en poste dans les années 2010. Il avait alors usé de sa position hiérarchique pour mener des entretiens avec des femmes qu'il intoxiquait aux diurétiques, pour ensuite profiter de situations humiliantes pour ses victimes.

« Parce que la culture constitue un vecteur essentiel de promotion et de préservation des valeurs fondamentales de notre société, mon ministère se doit donc d’être à l’avant-garde en matière de promotion de l’égalité par la prévention et de lutte contre les VHSS. Ce nouveau plan en constituera une pierre angulaire, j’y veillerai », a souligné Rachida Dati ce 7 mars, au ministère.

De la conditionnalité à l'incitation

Premier levier présenté par le ministère, et sans doute le plus incitatif, la conditionnalité des aides et labels au respect par l’employeur des obligations en matière de lutte et de prévention des VHSS devrait apparaitre « de manière systématique » à l'avenir. La lutte contre les VHSS sera citée dans les textes réglementaires, les circulaires, mais aussi au sein des indicateurs des contrats pluriannuels d’objectifs des structures labellisées par l’État.

Le ministère s'engage aussi à dialoguer avec les collectivités territoriales pour qu'elles-mêmes songent à élargir le périmètre de conditionnalité des aides, lorsqu'elles financent un projet seules ou aux côtés de l'État.

Les acteurs associatifs, particulièrement actifs dans le secteur culturel, seront aussi plus accompagnés par le ministère, qui souhaite informer les présidents et présidentes des structures « de leurs responsabilités et du rôle majeur qui leur incombe, aux côtés des équipes de direction, en matière de prévention et de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels ».

Des incitations seront également dirigées vers les organisateurs de festivals et autres salons pour qu'ils développent « des plans de prévention intégrant la lutte contre les VHSS, en veillant à recourir à des structures au professionnalisme reconnu, capables de former les équipes permanentes et bénévoles, et disposant des compétences pour prévenir et prendre en charge, en lien avec les services de secours et de police, les situations de violences et harcèlements sexistes et sexuels qui concernent le public ».

Former et informer

En matière de formation et de sensibilisation au sujet des VHSS, le ministère de la Culture s'engage à étendre l'obligation de formation aux « conseillers dans les services déconcentrés du ministère », « agents des établissements publics sous tutelle du ministère, y compris les enseignants des écoles supérieures culture » et aux « étudiants de l’enseignement supérieur artistique et culturel ».

Une offre de formation s'adressera spécifiquement aux artistes et aux auteurs et autrices, « en collaboration avec les organismes de gestion collective et en construisant une offre spécifique sous forme de webinaire ».

Enfin, les agents de la fonction publique territoriale, notamment ceux qui travaillent dans les bibliothèques, devraient prochainement être concernés par « une offre de formation en matière de prévention et de lutte contre les VHSS » issue d'une concertation du ministère avec les collectivités territoriales et avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Les référentes et référents VHSS, chargés d'informer les travailleurs et travailleuses d'une structure sur ces sujets, seront plus nombreux et mieux outillés, promet le ministère. Le réseau des référents prévention des discriminations (RPD) — qui sont présents dans tous les services du ministère et dans ses établissements publics — sera ainsi formé sur le sujet.

Après un dialogue avec les organismes de gestion collective, des référentes et référents VHSS seront mis à l’écoute des auteurs et autrices. Ils permettront à ceux-ci et celles-ci de signaler des faits et d'obtenir un accompagnement dédié : redirection vers les autorités compétentes, ouverture d'une enquête, etc.

L'intégralité des mesures présentées par le ministère de la Culture est disponible ci-dessous.

Photographie : Manifestation du 8 mars 2020 à Paris, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes (illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

