Durant les années soixante-dix en Algérie, des fillettes étaient choisies pour accueillir sur le tarmac des aéroports les invités du président Boumédiène. Dans Les Filles du Président, Ahmed Tiab explore la trajectoire de ces jeunes ambassadrices, en s'attachant au destin de Mériem. Veuve et quinquagénaire, celle-ci prend la route pour retrouver ces femmes et interroger les promesses d’émancipation faites par la nation.

Le roman se construit autour de cette quête intime et politique. Mériem, marquée par son expérience d'enfant exposée à la propagande d'État, se confronte aux réalités de l'Algérie contemporaine. Son voyage l'amène à travers des régions marquées par les tensions entre modernité et conservatisme. Elle croise des femmes aux parcours contrastés : certaines ont bénéficié d'une ascension sociale, d'autres ont vu leurs espoirs freinés par un système toujours empreint de patriarcat.

Ahmed Tiab inscrit cette réflexion dans un récit rythmé par des rencontres chargées d'émotions. La structure du roman alterne entre le présent et le passé, donnant à voir l’évolution d’une société en mutation. Le personnage de Mériem, avec son regard critique et sa volonté de comprendre, devient le témoin d'une génération prise entre les promesses non tenues et les réalités persistantes de la condition féminine.

A travers ce récit, Ahmed Tiab dresse un portrait nuancé de l'Algérie, où les souvenirs de l'indépendance croisent les réalités sociales actuelles. En mettant en lumière ces "filles du président", il questionne la place des femmes dans une nation en quête de son propre équilibre. Une narration immersive qui fait écho aux mémoires collectives et individuelles.