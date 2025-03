Crimes et enquêtes : une collection mythique de livres fête ses 80 ans

Entre chefs-d’œuvre du septième art et films plus anecdotiques, cette collection culte a nourri l’imaginaire de générations de lecteurs et de spectateurs. Et à l’origine de cette aventure, Marcel Duhamel, fondateur et premier directeur, visionnaire du genre en France.

Sous sa direction, puis sous celles de ses successeurs, la Série Noire a imposé son identité au point de se confondre un temps avec le polar lui-même. Son influence dépasse largement le cadre éditorial. Copiée, rarement égalée, elle confère à ses publications une aura particulière.

En renouant avec le graphisme et le format originels, de nouvelles éditions permettent de redécouvrir des titres emblématiques, proposés en traductions révisées ou entièrement nouvelles selon les besoins. Chaque volume s’accompagne d’un texte de présentation replaçant le livre dans son contexte historique et littéraire. Déjà neuf titres disponibles, d’autres à venir.

Un travail éditorial qui s’inscrit dans une dynamique plus large : retracer l’histoire de la Série Noire à travers témoignages de libraires, entretiens avec des auteurs, analyses des grandes œuvres. Une occasion de parcourir l’évolution d’une collection qui, contre vents et marées, continue d’incarner une certaine idée du roman noir.

Notons qu’à compter du 28 mars, une exposition La Série noire et le cinéma sera proposée à la Galerie Gallimard, jusqu’au 17 mai. En attendant, voici l'histoire de cette collection, en 13 dates, et pas des moindres :

Juillet 1945 – Naissance de la Série Noire sous la direction de Marcel Duhamel, avec les deux premiers titres La Môme vert-de-gris et Cet homme est dangereux de Peter Cheyney. Une identité visuelle forte est posée dès le départ, avec une couverture sobre et un format poche innovant pour l’époque.

1965 – La collection fête ses 20 ans avec près de 1 000 titres publiés et 50 millions d’exemplaires vendus. L’influence de la Série Noire est telle que 400 films ont été tirés de ses romans, dont 50 en France. Une reconnaissance qui consacre son rôle majeur dans l’histoire du polar.

1995 – Cinquantenaire de la collection sous la direction de Patrick Raynal. Une volonté affirmée de mettre davantage en avant les autrices, avec des figures comme Pascale Fonteneau ou Chantal Pelletier. Cette année marque aussi la publication de Total Khéops de Jean-Claude Izzo, un tournant pour la Série Noire avec l’avènement du "polar méditerranéen".

Crédits photo : Marcel Duhamel © Marc Foucault / Éditions Gallimard

Par Clément Solym

