La Cache : du roman primé de Christophe Boltanski au film posthume de Michel Blanc

« Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nousmêmes. De la petite comme de la grande histoire. Des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels. De la réversibilité des hommes et de la vie. Du pire, car il est toujours sûr. Cette appréhension, ma famille me l'a transmise très tôt, presque à la naissance. » Voici donc cette chronique familiale inspirée de l’histoire vraie de l’auteur, sur fond de mai 68.

Paru en août 2015, La Cache est le premier roman du journaliste Christophe Boltanski. Salué par la critique, ce récit autobiographique a remporté le prix Femina 2015 ainsi que le « prix des prix littéraires » la même année. Depuis, il se sera vendu à près de 140.000 exemplaires.

Que reste-t-il d’une enfance bercée par le génie et les névroses d’une famille hors norme, les Boltanski ? Comment grandir dans l’ombre d’un grand-père qui, croyant être pleinement français, se retrouve pourtant contraint de se cacher chez lui, en plein Paris, lorsque la guerre éclate ? L’histoire familiale s’écrit dans un entre-deux, entre clandestinité et résilience. Entre peur et transmission, où s’inscrit l’héritage d’une liberté bohème, d’une excentricité créatrice et d’un talent singulier ?

L’ouvrage plonge dans l’histoire singulière de cette famille, un clan d’intellectuels juifs marqué par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Boltanski confie qu’il a écrit ce livre avant tout pour « comprendre qui [il est] et lutter contre l’oubli », souhaitant « conserver des fragments de cette histoire et reconstruire ce lieu ».

Le titre La Cache fait ainsi référence au réduit où son grand-père trouva refuge pendant l’Occupation, mais « plus encore à un mode d’être de tout un groupe » familial, toujours sur le qui-vive face aux soubresauts de l’Histoire.

Entre humour et mémoire

Adapter La Cache au cinéma représentait un défi, le roman couvrant plus d’un siècle de secrets familiaux. Lionel Baier et sa co-scénariste Catherine Charrier ont choisi de resserrer le récit sur le seul mois de mai 1968, période charnière qu’ils explorent à travers un huis clos tragi-comique dans un appartement parisien.

L'ouvrage explorait cette mémoire intime et collective, révélant le poids du secret familial, ce noyau d’ombre qui aurait pu engloutir plusieurs générations. À travers une immersion dans l’histoire des Boltanski, du Paris de la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui, ce roman-vrai esquisse aussi les contours d’une éducation singulière, façonnée Rue-de-Grenelle, au cœur des arcanes de la création.

Ou comme l'écrit le narrateur : « J’évolue à travers la Rue-de-Grenelle comme sur un plateau de Cluedo. A chaque tour, je découvre une nouvelle pièce. En guise d’indice, je dispose à ce stade d’une clé, d’un frigo à moitié vide, d’un samovar et d’une sonnette. Je ne suis pas en présence d’un meurtre, mais d’une disparition. »

Le réalisateur assume un ton léger pour aborder ce passé lourd : « Le roman de Christophe Boltanski est très drôle et très tendre. C’est la seule chose à laquelle j’ai juré fidélité en commençant l’adaptation. Christophe Boltanski m’a fait une confiance totale et m’a accordé une licence narrative dont je lui saurai à jamais gré », souligne Lionel Baier.

L’auteur, pleinement associé au projet, a d’ailleurs visité le tournage à plusieurs reprises aux côtés de son père, dans une ambiance « très joyeuse » rappelée par l’équipe. Cette complicité entre l’écrivain et le cinéaste a permis de transposer l’esprit du livre à l’écran, préservant la dimension intime et le mélange d’humour et de gravité. Une telle alliance du sourire et de la mémoire s’inscrit dans une certaine tradition française.

Le dernier rôle de Michel Blanc

Devant la caméra de Lionel Baier, Michel Blanc incarne le grand-père médecin de la famille, figure aussi bourrue qu’attentive envers son petit-fils de 9 ans, joué par le jeune Ethan Chimenti. L’acteur, célèbre pour ses comédies cultes (Les Bronzés, Grosse Fatigue...), trouve ici un registre plus tendre. D’après Lionel Baier, Michel Blanc avait confié n’avoir « jamais incarné de personnage semblable » au patriarche de La Cache au cours de sa longue carrière.

Ce rôle crépusculaire, qu’il a achevé avant son décès soudain, donne au film une résonance particulière. La Cache prend ainsi des airs d’hommage posthume à Michel Blanc, dont la présence apporte une profonde émotion au cœur de cette chronique familiale. En continuant de vivre à l’écran au travers de ce personnage empreint d’humanité, Michel Blanc clôt sa filmographie sur une note sensible et chaleureuse, à l’image du ton du film.

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com