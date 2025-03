La mosaïque d'une station de métro dédiée à Georges Brassens condamnée

Plus que quelques heures avant de franchir le seuil de la 25e année du XXIe siècle. Moment tout symbolique, où l'on prend conscience qu'il y a autant d'écart entre 1975 et 2000, qu'entre 2000 et aujourd'hui... Moment d'un bilan général aussi, dont littéraire. La New York Times Book Review, à cette occasion, entend déterminer les livres les plus importants et influents de l'ère. Un sondage a été partagé à des centaines de sommités littéraires, parmi lesquelles Stephen King. On leur a demandé de nommer les 10 meilleurs livres publiés depuis le 1er janvier 2000.