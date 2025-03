Le théâtre est en effervescence. Ce soir-là, Norman a rendez-vous avec Brunilda, à 21 heures précises. Pour la rejoindre, il doit traverser la scène, mais une seule fois le rideau baissé. Pourtant, le dramaturge, prisonnier de ses ambitions démesurées, n’arrive pas à conclure son récit. Ce n’est pas l’angoisse de la page blanche qui l’entrave, mais un mur invisible, édifié par sa propre mauvaise conscience.

Dans les coulisses, l’agitation est à son comble. On joue, on court, on s’invective. Tous ces personnages, suspendus dans une histoire en suspens, ont des billes à la place des yeux, leurs pupilles rondes et vides creusant des visages figés à la manière de masques antiques.

Sans réplique à réciter, privés de souffle comme le souffleur réduit au silence, ils sont désorientés. Dans les gradins, le public perd patience, proteste, s’invite dans le spectacle. Tous attendent la fin, encore et encore différée, comme une mort qui refuse d’advenir.

Le décor, mêlant coulisses, plateau, gradins et ville, se déploie dans une construction géométrique méticuleuse. Et dans son obstination à se croire médiocre, à douter sans relâche, le dramaturge finit par lâcher prise, laissant les autres s’emparer du quatrième mur et en faire leur propre terrain de jeu.

Les éditions Rivages nous en offrent les premières pages en avant-première :

Genís Rigol est animateur et dessinateur de bande dessinée. Son court-métrage Knocktrike, réalisé avec Pau Anglada et Marc Torices, a été sélectionné dans plus de trente festivals à travers le monde, parmi lesquels le Sundance Film Festival, l’Ottawa International et le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com