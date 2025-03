Joël Dicker, la lecture, les jeunes : “L'industrie du livre a raté quelque chose

Le Centre national du livre a initié voilà quelques années une opération de sensibilisation dans tout l’Hexagone : le Quart d’heure de lecture, proposé à toute la France, et destiné à toutes et tous, quel que soit leur âge. Pour cette quatrième édition, l’établissement public s’est associé à France Télévision : les antennes sont mobilisées, tous canaux de diffusion confondus, pour mobiliser le pays, au moins quinze minutes durant.

Tous unis autour d'une lecture

Objectif : « Sensibiliser tous les Français à l’importance et au plaisir de la lecture dans un contexte de recul de cette pratique, notamment chez les plus jeunes », assure le CNL. La liste des personnalités mobilisées est proposée en fin d’article et va de MC Solaar à Dany Boon en passant par Lena Situations et Kendji Girac. Ainsi que la participation exceptionnelle de Brigitte Macron. Enseignante un jour, enseignante toujours ?

À ce titre, quelques programmes sont bousculés, d’autres apparaissent : ainsi, La Grande librairie quitte son créneau traditionnel du mercredi soir pour une diffusion le 11 mars. Son présentateur, Augustin Trapenard, est d’ailleurs ambassadeur du Quart d’heure de lecture. L’émission s’achèvera par ailleurs sur une lecture assurée par Guillaume Gallienne.

La mobilisation devient collective — la cause le mérite amplement. Des rappeurs et influenceurs très appréciés des jeunes comme Benjamin Epps, Lord Esperanza et Damys, ont accepté de soutenir l’initiative à travers des vidéos comme celle-ci :

« À ce jour, plus de 600 quarts d’heure de lecture seront organisés partout en France le 11 mars », pointe le Centre.

d'ailleurs un programme court, déployé spécialement pour l'occasion et découlant d'un appel de Joël Dicker : « Ouvrez un nouveau chapitre de votre vie : devenez lecteur. » Produit par Electron Libre Productions, il sera à découvrir ce mardi 11, à travers les réseaux sociaux des différents partenaires.

Joël a la solution : les livres de Dicker

Et justement, l’écrivain genevois a récemment délaissé les polars et publié à travers sa propre maison d’édition un roman jeunesse, La Très catastrophique visite du zoo. Et depuis quelques semaines, voici le romancier très investi en faveur de la lecture, livrant conseils, analyses et recommandations, à travers ses comptes sociaux.

« Ce n’est pas très compliqué de lire. Il faut juste avoir un livre. C’est une bonne étape. Puis commencer par cinq minutes. Je crois que le problème des gens qui voudraient bien se mettre à lire, c’est qu’ils ne savent pas comment on entre dans la lecture. Je comprends parce qu’on a l’impression que ça va être chiant, que c’est interminable, qu’on n’a pas du tout plaisir », entend-on dans l’une des nombreuses vidéos le mettant en scène (à retrouver sur son compte). « En fait, un livre c’est du plaisir. Il suffit de commencer cinq minutes par cinq minutes. Et on aura du plaisir. »

Et son dernier roman, bien entendu, se destine aux adultes aussi bien qu’aux enfants — voire au monde entier. « Je me suis rendu compte que ça pouvait être un livre qu’on pouvait partager, qu’on pouvait donner à ses enfants, à ses parents, à ses grands-parents, à son voisin qu’on déteste, mais parce qu’on n’a pas de point commun, et on va enfin avoir quelque chose de commun, de partager quelque chose à son copain qui n’a pas lu depuis 15 ans. »

Quand l'éditeur donne des leçons

Mais autant les entretiens promotionnels sont de bonne guerre, autant l’entrepreneur suisse est parvenu à agacer, en devant donneur de leçons, lors de son passage à La Grande Librairie, ce 26 février.

Pour le contexte, en mars 2021, l’écrivain quitte les éditions de Fallois, suite au décès de leur fondateur, et ouvre sa propre maison d’édition. En octobre, Rosie & Wolfe voit officiellement le jour — en hommage à deux personnes qui ont marqué son parcours : Rosina, femme qui lui a transmis le goût de la lecture, et son grand-père, qui l’a inspiré dans l’écriture. Les premiers titres parurent en janvier 2022, avec en priorité les titres de Dicker réédités ainsi que ceux d’autres auteurs de romans et d’essais — dont un plaidoyer pour la lecture.

L'échec de l'industrie...

Une expérience balbutiante de la gestion d’une maison d’édition donc, mais qui l’a amené à partager ses réflexions. « Je crois que la littérature, ou appelez ça industrie du livre si vous voulez, a raté quelque chose. Et je le dis avec modestie et humilité. Elle a raté quelque chose que... et je vais le répéter, que le sport a réussi, que le cinéma a réussi, que la série a réussi : c’est fédérer les gens. C’est mettre les gens ensemble. »

Et de poursuivre sur cette lancée : « Et je crois que la littérature a parfois, parfois donné le sentiment aux lecteurs que c’était un exercice ennuyant, pénible, pas très plaisant alors que c’est tellement génial. » Tout cela est analysé avec modestie. « Et je crois qu’on a un tout petit peu de chemin à rattraper pour faire en sorte que les gens se remettent à lire et se rappellent ou retrouvent ou redécouvrent ou découvrent, combien lire c’est excitant, combien lire c’est passionnant. »

Heureusement, et gloire à Dieu au plus haut des cieux, l'industrie du livre n'a pas raté Joël Dicker, qui fait lire. La preuve, l'an passé, il s'est classé 5e dans les meilleurs vendeurs de livres de l'année en France.

Liste non exhaustive des personnalités mobilisées pour le Quart d'heure de lecture nationale : Amir, Dany Boon, Redouane Bougheraba, Yves Camdeborde, Gautier et Renaud Capuçon, Philippe Claudel, Pauline Déroulède, Joël Dicker, Mélanie Doutey, Aurélie Dupont & Guillaume Diop, Thomas Dutronc, Mayane-Sarah El Baze, Gad Elmaleh, Cécile de France, Julie Gayet, Gims, Kendji Girac, Xavier Gorce, Jarry, Michael Jeremiasz, Philippe Lacheau, Clara Luciani, Ibrahim Maalouf, Florent Manaudou, Marine, Kylian Mbappé, Kad Merad, Panayotis Pascot, Anne-Sophie Pic, Thomas Pesquet, Just Riadh, Teddy Riner, Mory Sacko, Aliocha Schneider, Lena Situations et MC Solaar.

