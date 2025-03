Rendez-nous le Pass Culture !”... ou condamnez les jeunes ?

Ces évolutions du Pass Culture suscitent ainsi un débat sur l'accès des jeunes à la culture et les moyens à mettre en œuvre pour le préserver. Début février, le ministère de la Culture avait envisagé leur suppression, une décision confirmée par un décret publié au Journal officiel, ce 6 mars. Ce texte, signé par le Premier ministre François Bayrou et huit ministres, dont Rachida Dati à la Culture, ajuste également les montants alloués à la part individuelle du Pass Culture.

On taille, on rogne, on tranche

Ces ajustements budgétaires ont suscité de vives réactions au sein du secteur culturel. Le Syndicat national de l’édition (SNE) a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact de ces mesures sur la lecture des jeunes, notamment ceux âgés de 15 et 16 ans, considérés comme les plus susceptibles de décrocher en matière de lecture.

Le SNE redoute également une fragilisation de la chaîne du livre, touchant auteurs, éditeurs et libraires. Et dans un communiqué du 28 février, regrettait « d’apprendre ces mesures alors même que la mission flash, lancée le 8 novembre 2024 par le ministère de la Culture afin d’étudier les impacts d’une réforme du Pass Culture sur le secteur du livre et la lecture, n’a pas remis ses conclusions ».

Parallèlement, le Syndicat de la librairie française (SLF) a déploré que ces restrictions budgétaires pénalisent un dispositif qui encourageait la lecture chez les jeunes de toutes origines sociales et leur fréquentation des librairies.

« En réduisant à la fois le nombre de bénéficiaires et la dotation qui leur est versée, cette réforme va considérablement atténuer l’élan que ce dispositif a créé dans les relations entre les jeunes, le livre et les librairies », réagissait le SLF. Surtout à un moment où de nombreuses études signalent une baisse de la lecture chez les jeunes.

Clairement, l’interprofession comprend qu’elle est le dindon de la farce – grossière, d’autant plus que la ministre avait promis une réforme du Pass qui ne s’effectuerait pas « au détriment du secteur du livre, plébiscité par les usagers ». Les promesses n’engagent que ceux qui les croient, force est de le constater une fois encore.

Inverser la tendance

En réaction, Mathilde Fouqué, 19 ans, vidéaste et créatrice de contenus scolaires a lancé une pétition intitulée « Rendez-nous le Pass Culture ! » sur la plateforme Change.org. « Réduire le Pass Culture c’est non seulement condamner les jeunes. Mais aussi condamner les théâtres, les cinémas, les artistes, les librairies... », attaque-t-elle.

De son expérience personnelle, le Pass Culture lui a permis d’acheter des livres scolaires, de participer à des activités avec ses amis et de bénéficier d’un abonnement cinéma de six mois, opportunités qu’elle n’aurait pas pu s’offrir autrement.

« Pourquoi changer un système qui fonctionne et qui sert alors même que les priorités sont ailleurs ? Pourquoi priver les jeunes de 15 et 16 ans de chèque culturel alors même que la majorité les utilisait pour acheter leurs livres de cours », interroge-t-elle ?

L'affirmation fera peut-être sourire : parmi les titres les plus plébiscités en 2023, on retrouvait trois romans Colleen Hoover Jamais plus et Cœurs et âmes ou encore À tout jamais (trad. Pauline Vidal) ainsi que le tome 1 de Captive, signé Sarah Rivens ou même L'as de cœur de Morgane Moncomble.

Des oeuvres que l'on ne verra pas demain intégrées dans les programmes scolaires - à tort ou à raison. Pour autant, l'initiative a rapidement gagné en popularité, reflétant une mobilisation croissante en faveur du maintien du Pass Culture dans sa forme initiale, recueillant plus de 88.000 signatures à ce jour.

« Même s'il ne revient pas au SNE de décider des allocations budgétaires, nous voudrions aujourd’hui avoir connaissance des dispositifs de substitution prévus par le ministère. En leur absence, il faudra conclure que le développement des pratiques culturelles des jeunes n’est pas prioritaire », expliquait le directeur général du SNE, Renaud Lefebvre, interrogé par ActuaLitté.

Une pétition n'apportera pas de conclusion, mais qui sait si elle incitera la rue de Valois à s'exprimer ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com