Jean-Luc Marty, lauréat du Prix Ouest 2025

Depuis 1992, le Printemps du Livre de Montaigu décerne chaque année le Prix Ouest à un roman dont l’action se déroule dans le Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes) ou à un roman écrit par un auteur originaire de ces régions.

Ancien journaliste et dirigeant de Géo Mag, Jean-Luc Marty se consacre désormais à l’écriture. Son septième roman retrace l’histoire d’un photojournaliste découvrant, en l’an 2000, des photos de son père dans la Résistance. Un passé que ce dernier n’a jamais partagé avec lui. Son père, incarcéré en 1962 à tort pour sa supposée appartenance à l’OAS, l’a laissé grandir dans le silence et a solitude. Ce récit dense et vibrant explore l’impact profond de la guerre sur l’individu et l’héritage familial.

Jean-Luc Marty, qui succède au palmarès à Mahir Guven, Gwenaële Robert, Jeanne Benameur, Victor Jestin, Clara Dupont-Monod, Sorj Chalandon ou Michel Le Bris, recevra une dotation de 5000 € attribuée par Terres de Montaigu et bénéficiera d’une couverture promotionnelle pour son ouvrage.

« Avec une écriture d’une grande justesse, Jean-Luc Marty nous offre un roman profondément émouvant sur la quête du père et le poids du silence. Une lecture qui a touché l’ensemble du jury », souligne Yves Viollier, président du jury du Prix Ouest.

Du 28 au 30 mars, Montaigu-Vendée accueillera la 35e édition du Printemps du Livre, premier rendez- vous littéraire des Pays de la Loire. Cette année, l’événement sera présidé par Bernard Minier, maître du thriller en France, et réunira plus de 200 auteurs autour d’une programmation riche et variée, reflet de l’actualité éditoriale de ce début d’année.

Au programme : rencontres, grands entretiens, lectures, remise du Prix Ouest, mais aussi ateliers, formats inédits, spectacles, projections et expositions. Pendant tout le week-end, la ville vibrera au rythme de la littérature sous toutes ses formes !

