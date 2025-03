Du Mont Sainte-Odile au roman : quand l’Histoire inspire le crime

Il y en a eu tant que je ne peux pas faire une liste, ni me souvenir de tout. En bref, de 6 à 15 ans, j’ai dû lire presque tout des bibliothèques rose, verte, rouge et or, Safari signe de piste, Fleuve noir en anticipation et science-fiction, Le Masque… Par la suite, faute de temps, j’ai dévoré beaucoup moins de livres, mais j’ai continué à me plonger dans les thrillers, les romans noirs, les enquêtes, en plus des incontournables de la littérature…

En conclusion, le polar fait partie intégrante de mes lectures. Il n’a donc pas été sorcier pour moi de laisser mon imagination prendre le dessus et de me lancer. J’ai toujours adoré faire des puzzles, écrire une intrigue policière, c’est pareil : des pièces tirées de mon imaginaire, d’autres de mes recherches historiques, ésotériques ou mythologiques, et d’autres encore de la réalité. Des pièces à assembler pour aboutir à la résolution finale et boucler l’enquête.

Les Hommes étaient devenus fous

Quant à l’écriture, je ne suis pas tombée dedans enfant comme un certain Obélix. Non, il a fallu les drames du 11 septembre 2001 et l’impression indescriptible que l’Apocalypse commençait. Ma vision du monde a soudain basculé : les Hommes étaient devenus fous et plus rien ne serait comme avant…

J’avais fait tout ce que me demandait, implicitement, ma famille, mon éducation, la société : travail, famille, foyer. Modèle parfait pour une petite vie parfaite soudain mise à mal par les attentats. J’ai brusquement pris conscience que le temps s’était écoulé et que je n’avais réalisé aucun de mes rêves. J’avais passé ma vie à dévorer des livres et à rêver d’aventures… Une vie par procuration !

J’ai alors été saisie d’une irrésistible envie de tout plaquer et d’aller au bout de mes rêves. Le moment de frénésie retombé, je savais que je ne partirais pas, incapable d’abandonner mes enfants. Alors, j’ai continué à faire ce que je faisais de mieux : rêver. Sauf que cette fois, je l’ai écrit… et je me suis rendu compte que j’étais capable de mener une histoire du début à la fin. Depuis, je n’ai pas arrêté d’écrire.

L’idée d’une détective privée m’est tout de suite venue à l’esprit parce qu’il me fallait créer un personnage au caractère bien trempé pour mieux se confronter à la gente masculine et à des tueurs. Tout mon contraire !

J’ai donc choisi Acame, une femme dans un monde d’hommes, suffisamment ouverte à tout pour suivre n’importe quelle piste, surtout celle qui parait la plus inconcevable.

Détective privée, elle n’a pas les moyens de la police (pas d’ADN, pas de prélèvements ou d’empreintes), elle doit donc utiliser ses petites cellules grises et les indices qui émaillent les scènes de crime. Mais elle n’est pas seule. Face à elle, un inspecteur qui suit rigoureusement les méthodes de la police, un flic dont les investigations permettent de valider les recherches de la détective. Un homme mais aussi un amant… Nous voilà donc face à un couple : chacun enquête de son côté avec une démarche très différente pour finalement aboutir aux mêmes conclusions…

Un week-end au Mont Sainte-Odile m’a permis de découvrir ce lieu. Dès mes premiers pas dans l’abbaye, son atmosphère mystérieuse empreinte de religiosité m’a fait frissonner. Puis ce fut la découverte du mur païen et de son origine inconnue, malgré des suppositions et des théories, plus folles les unes que les autres. Folles mais pas irréfutables ! De quoi faire tourner mon imagination à plein régime…

Alors j’ai su que j’allais écrire sur ce lieu mythique. Chargé d’Histoire et de légendes, il exerce sur moi une attraction indescriptible qui me donne le sentiment profond d’être minuscule dans les entrailles de l’univers. Oui, ce site a agi comme un démultiplicateur de mon imaginaire. Je ne crois en rien et je suis ouverte à tout, donc, je doute de tout… Rien n’est impossible, tout est possible…

Après avoir lu et relu à peu près tout ce qui existe sur les origines du mur et de l’abbaye, j’étais imprégnée de l’Histoire du Mont Sainte-Odile, celle plus ou moins connue et avérée, et de toutes les légendes qui courent le long de ses murs, le long du mur… Et la création de cette intrigue policière a fait son chemin dans les méandres tortueux de mon cerveau, jusqu’à prendre forme.

Nathalie Rouyer

Née en 1963, Nathalie Rouyer est une passionnée de théâtre et d’écriture. Après une carrière de professeure des écoles, son passage par la faculté de médecine de Nancy l’a conduite vers le roman policier.

Meurtres au mont Sainte-Odile marque le début de la série des enquêtes de la détective Acame et de l’inspecteur Michaelis, publiée aux Éditions Viviane Hamy. Il paraît le 12 mars prochain.

Par Auteur invité

