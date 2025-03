À Bruxelles, on célèbre les 25 ans de l'Employé du Moi

#Weekendalest2024 – Du 20 au 30 novembre 2024 se déroule la 8e édition d'Un Week-end à l'Est, un événement pluri-artistique mettant en avant les liens culturels entre l'Est et l'Ouest. Peinture, photographie, sculpture et dessin dialoguent, avec l'objectif que « les frontières deviennent des ponts », au travers d'une exposition collective répartie sur trois lieux : la Galerie d'Archi Paris-Malaquais, la Galerie d'art du Crous de Paris et la Librairie Galerie Métamorphoses.