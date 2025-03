Prix suisse du livre jeunesse 2025 : voici les finalistes

Le Prix suisse du livre jeunesse est dédié à la reconnaissance de la littérature jeunesse comme un champ culturel vital, enrichissant les jeunes lecteurs par des expériences narratives diversifiées et leur ouvrant les portes sur différentes formes d'expression littéraire et artistique.

En tant que distinction nationale, il favorise le dialogue entre les différentes régions linguistiques et styles artistiques, et accueille les contributions de tous les genres de littérature destinée à l'enfance et à l'adolescence.

Deux albums, deux romans et une bande dessinée sont nommés pour le Prix suisse du livre jeunesse 2025 :

À l’eau, d'Isaline, Entreligne

Arrêt de jeu. Journal d’un footballeur mal dans ses pompes, de Maxime Schertenleib, La Boîte à Bulles

Das Dorf der Steine, de Lawrence Schimel (texte) et Lena Studer (illustration), Atlantis (traduit de l’espagnol en allemand par Eva Roth)

Demain n’aura pas lieu, de Iuna Allioux, Sarbacane

Fucking fucking schön, d'Eva Rottmann, Jacoby & Stuart

Le lauréat du Prix suisse du livre jeunesse 2025 sera annoncé lors d'une cérémonie publique le samedi 31 mai à 16h, pendant les Journées Littéraires de Soleure, où tous les auteurs et illustrateurs nominés seront mis à l'honneur.

De mars à décembre 2025, une série d'événements incluant des lectures, ateliers et tables rondes avec les finalistes se déroulera à travers la Suisse.

Au Salon du livre de Genève, une table ronde se tiendra avec deux des finalistes, Isaline et Maxime Schertenleib, accompagnés de Véronique de Sépibus, membre du jury 2024, et de Loreto Núñez, directrice du bureau romand de l'ISJM.

Le Prix suisse du livre jeunesse est une initiative du Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband SBVV, des Journées Littéraires de Soleure et de l’ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias, décerné pour la sixième fois cette année.

Le soutien financier est fourni par la Fondation Caris, la Fondation Temperatio, ainsi que l’Office fédéral de la culture et Pro Helvetia. Le secrétariat du prix est géré par l'ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias, avec des contributions logistiques de AVA Verlagsauslieferung AG et Bibliomedia Suisse.

L'année dernière, le prix avait été remis à l’illustratrice fribourgeoise Fanny Dreyer et l’autrice belge Victoire de Changy pour leur album Collections, publié aux éditions La Partie en octobre 2023.

Crédits photo : Prix suisse du livre jeunesse

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com