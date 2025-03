Jean-Pascal Zadi adaptera un livre de Boris Vian

Selon Deadline, Amazon Prime Video a donné son feu vert à l'adaptation de Rise of the Empress, une série de livres écrite par Julie C. Dao. Ce projet d'envergure sera mené par Amazon MGM Studios, avec une équipe comprenant les scénaristes et co-showrunners Crystal Liu et James Wong (American Horror Story), ainsi que les producteurs exécutifs Gemma Chan (The Creator), Viola Davis et Forest Whitaker.