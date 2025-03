Juno et Legs, une jeunesse à bout de souffle

Ce duo improbable est au cœur de cette histoire. Au départ, aucun élément ne semble en mesure de les rapprocher. « Il était toujours seul. Je l’avais remarqué. J’avais vu qu’il essayait de se rendre invisible. Je remarquais tout et je me suis aperçue que c’était lui que je remarquais le plus. » Leur amitié parvient à éclore d’une manière quelque peu surprenante : face à l'abus dont Seán est victime, Juno vient à sa rescousse sans trop réfléchir.

En réalité, un lien existe déjà entre eux ; une similarité dans leur expérience de vie. Dans la douleur qu’ils ressentent au quotidien. À leur manière, ils sont tous les deux à la recherche d’une connexion, d’une tendresse dont ils sont privés au quotidien. Leur amitié est le résultat organique de ce besoin d’exister dans le regard de l'autre, sans y voir du dédain, de la haine ou de l'indifférence. Le surnom de Legs est offert par Juno, alors qu’ils goûtent ensemble a un peu de liberté et de légèreté.

Alors que les adultes qui les entourent leur en font voir de toutes les couleurs – en particulier le prête de l'école, hautain et cruel, qui se délecte lorsqu’il les bat –, ils trouvent une forme de réconfort. « On se faisait face, on a été battus l’un après l’autre. Mais rien ne pouvait nous atteindre, pas quand l’autre était là. J’ai imaginé que c’était Legs qui me frappait et alors ce n’était plus si terrible, pas si ça venait de quelqu’un pour qui je comptais, ne serait-ce qu’un peu. »

Ensemble, ils arrivent à imaginer une autre vie, plus libre, peut-être même plus douce. Ils s'écoutent, se comprennent même dans les silences. Ils se soutiennent, quoi qu’il arrive, et partagent leur douleur. Malheureusement, quand la vie s’en mêle, tout ne peut pas se passer comme on aimerait… Séparés contre leur gré, les jeunes adolescents font individuellement face à des moments déchirants, à l'impact considérable sur leur manière d’aborder la notion de famille, de deuil ou d'identité.

Voici un roman qu’il est difficile de fermer sans un pincement au cœur. Au fil des pages, alors que la voix intérieure de Juno représente le fil rouge de ce récit, ces personnages ravagés par la vie deviennent terriblement attachants. Malgré leurs défauts et les erreurs commises, malgré les mauvaises décisions et la naïveté dont ils font parfois preuve… Juno et Legs sont d’un réalisme déstabilisant.

Au point de penser qu’ils pourraient être des personnes tout en chair et en émotions, prêtes à sortir de ces pages pour nous proposer d’aller danser et boire un verre avant de déambuler dans les rues de Dublin.

Karl Geary signe ici un roman profondément triste, dans lequel deux âmes habituées au rejet trouvent du réconfort dans l'existence de l'autre. Poignante, cette histoire de « nous contre tous » a un charme unique. Dans cette aventure mouvementée que représente le passage à l'âge adulte, Juno et Legs se retrouvent un peu plus abîmés.

Pour autant, quelques personnes dans leur entourage agissent comme des îlots de bienveillance dans cet océan déchaîné. Au milieu de la misère, un rayon de soleil, un peu d’espoir pour avancer. C’est beau et troublant. Une lecture émouvante comme il en faut de temps en temps.

Traduit de l’anglais par Céline Lerroy, pour une version française touchante et très juste.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com