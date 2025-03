Hors Limites 2025 : trois temps forts à ne pas manquer

Le festival s'ouvre avec Coyote, une lecture musicale portée par Sylvain Prudhomme et le guitariste Seb Martel. Inspiré d’un périple de l’auteur le long de la frontière américano-mexicaine, ce texte donne à entendre une mosaïque de destins marqués par l’exil et la précarité. Une entrée en matière poignante qui interroge sur les limites géographiques et humaines, tout en explorant le rôle de la littérature face à la complexité du monde contemporain. Rendez-vous le vendredi 21 mars à 19h à la médiathèque Aimé Césaire de La Courneuve.

Le 22 mars, à la bibliothèque Colonel Fabien de Montreuil, Hors Limites recevra Camille de Peretti pour une rencontre autour de son roman L’Inconnue du portrait. Inspirée par l’énigmatique Portrait d’une dame de Gustav Klimt, l’autrice tisse une intrigue où l’art devient le révélateur de secrets enfouis.

Entre drames familiaux et héritages invisibles, le récit explore la transmission et la construction des identités à travers les générations. Une rencontre captivante mêlant peinture, fiction et exploration des non-dits.

Le festival se conclura le 5 avril, à la bibliothèque Robert-Desnos de Montreuil, avec une lecture musicale de Nos territoires, texte de Jessica Biermann Grunstein. Portée par la comédienne Madalina Constantin et le musicien Julien Jugand, cette performance questionne la langue comme héritage et espace de réinvention.

À travers des récits de transmission et d’exil, l’autrice met en lumière les langues oubliées, les mémoires effacées et les résonances profondes de l’identité linguistique. Une soirée qui célèbre la diversité culturelle et rappelle l’importance des mots comme outils de liberté.

