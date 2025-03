Florent Souillot nouveau président de la commission Numérique du SNE

Âgé de 40 ans, Florent Souillot est diplômé d’un Master 2 en littératures comparées de la Sorbonne et de l’Université de Buenos Aires, ainsi qu'en management de l’édition à l’ESCP. Il a débuté sa carrière aux éditions Léo Scheer, puis a rejoint le secteur numérique chez Flammarion en 2009.

Impliqué dans le développement du distributeur Eden Livres, il occupe depuis janvier 2014 le poste de responsable du numérique pour le groupe Madrigall et préside également la commission Economie numérique du Centre national du livre.

Florent Souillot partage : « Un mot tout d’abord pour saluer chaleureusement le travail mené pendant quinze ans par Virginie Clayssen à la présidence de la commission. Son esprit de dialogue et de curiosité éclairée a guidé nos travaux pour accompagner les éditeurs dans les mutations induites par le numérique. »

Et d'ajouter : « Avec les membres de la commission, nous aurons à cœur de continuer à aider de façon pragmatique les éditeurs pour qu’ils assument pleinement leur rôle et tirent parti de ces évolutions. Parmi les dossiers qui se présentent à nous, citons entre autres l’accessibilité prochaine des livres numériques à tous les publics ou encore la défense du droit d’auteur et de la visibilité de nos livres à l’heure de l’essor de l’intelligence artificielle. »

La commission Numérique du SNE collabore étroitement avec d'autres groupes et commissions pour adresser les défis du numérique. Elle se concentre sur le développement de standards professionnels, le suivi des réformes aux niveaux français et européen, en partenariat avec la commission Juridique, et met l'accent sur l'accessibilité des livres numériques.

La commission initie également des projets innovants avec des institutions partenaires du SNE, organise annuellement les Assises du livre numérique et des ateliers avec le groupe Normes & Standards, en collaboration avec des éditeurs, le SLF, la BnF, Electre et Dilicom. Elle est aussi l'un des membres fondateurs du laboratoire européen de R&D sur la lecture numérique, EDRLab.

