Découvrez les 12 librairies les plus populaires du monde

On va y dénicher un ouvrage qu'on ne trouve nulle part d'autre, ou simplement se prendre en photo et repartir. Si les raisons de les visiter sont diverses, certaines librairies du monde sont devenues des attractions touristiques qui justifient à elles seules le détour.

L'application d'apprentissage des langues Preply a dévoilé les 12 librairies les plus populaires du monde, à partir des avis déposés par les internautes sur TripAdvisor et Google Avis. En tête de ce classement se trouve Daunt Books, située au 83-84 Marylebone High Street, à Londres.

Daunt Books est une librairie indépendante fondée en 1990 par James Daunt. Installée dans un bâtiment édouardien datant de 1912, elle se distingue par ses longues galeries en chêne, ses élégantes verrières et ses imprimés William Morris.

Spécialisée à l'origine dans les livres de voyage, Daunt Books organise ses ouvrages par pays, mêlant guides, récits de voyage, histoire et fiction. Cette approche unique, combinée à une architecture remarquable, fait de Daunt Books une destination prisée des bibliophiles et voyageurs du monde entier.

En deuxième position on trouve le démesuré Ateneo Grand Splendid à Buenos Aires. Installé dans un ancien théâtre qui date 1919, on se perd à la fois dans les pages des milliers de livres qui s'y trouvent, et dans les coins et recoins du batiment majestueux. Un café est installé à la place de la scène, séparé du reste de la librairie par un immense rideau rouge. C'est un incontournable lors d'une visite de la capitale argentine.

El Ateneo Grand Splendid, à Buenos Aires (Crédits : ActuaLitté)

Hemingway et le chat de Shakespeare and Company

La célèbre librairie Shakespeare and Company, à Paris, est en 7e position. Héritière d'une première librairie du même nom que tenait Sylvia Beach rue de l'Odéon dans l'entre deux guerres, et qui a accueilli dans le temps les auteurs de la Génération Perdue, elle sait aujourd'hui attirer les touristes par milliers.

Ils font la queue devant l'enseigne, béret sur la tête (on force peut-être un peu le cliché), espérant pouvoir se prendre en photo dans ses rayons étroits, ou sont à la recherche de son fameux chat autant que d'un livre d'Hemingway – qui, d'ailleurs, était également un grand fan des félins.

Autre établissement victime de son succès, la Livraria Lello de Porto est en 12e place. Logée dans une magnifique bâtisse de la ville portugaise, on a longtemps cru qu'elle avait servi d'inspiration à J.K Rowling, les rumeurs disant même qu'elle y avait écrit Harry Potter. L'autrice a démenti l'information en 2020, affirmant qu'elle n'avait même pas connaissance de l'existence de la librairie lors de son passage à Porto.

Livraria Lello, à Porto (Crédits : ActuaLitté)

Cela n'a pas démotivé les visiteurs, qui font la queue et s'entassent dans l'autoproclamée « livraria mais bonita do mundo » (plus belle librairie du monde). Au point que les propriétaires, au bord de la faillite en 2015, ont décidé d'en faire payer l'entrée 10 € – la somme est déduite en cas d'achat de livres.

Parmi les plus insolites du classement, on trouve en 10e position la Libreria Acqua Alta, en plein Venise. On peut y accéder par les dédales de la ville ou en bateau par les canaux de la lagune. Ici aussi, les chats se sont appropriés les lieux, et se baladent sur les piles de livres.

Au centre est posé une gondole qui déborde d'ouvrages, une autre est amarrée tout au bout de la librairie, pour les touristes petits budgets qui voudraient quand même savoir ce que ça fait de s'installer dans les fameuses barques vénitiennes.

La gondole de la Libreria acqua alta, Venise (Crédits : ActuaLitté

De Melbourne à Tokyo, voici l'ensemble du classement :

1. Daunt Books Marylebone – Londres, Royaume-Uni

2. El Ateneo Grand Splendid – Buenos Aires, Argentine

3. State Library Victoria – Melbourne, Australie

4. Bookstore Dominicanen – Maastricht, Allemagne

5. The Last Bookstore – Los Angeles, États-Unis

6. Starfield Library – Séoul, Corée du Sud

7. Shakespeare and Company – Paris, France

8. Tsutaya Books – Tokyo, Japon

9. Trinity College – Dublin, Irlande

10. Libreria Acqua Alta – Venise, Italie

11. Klementinum – Prague, République Tchèque

12. Livraria Lello – Porto, Portugal

