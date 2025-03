Un vigneron soutient un éditeur : et la chêne du livre fût

Approchant des dix années d'existence, la maison d'édition Rouquemoute se retrouvait en mauvaise posture, en fin d'année dernière. Une baisse des ventes liées à un pouvoir d'achat en berne, des coûts de fabrication de plus en plus importants, ou encore une visibilité moindre en librairie pesaient sur les finances de l'éditeur.

« J'ai l'impression que notre quotidien devient celui des agriculteurs, avec des mois que l'on démarre en sachant d'emblée qu'ils seront à perte : l'enjeu devient de les terminer le moins à perte possible », nous expliquait alors Maël Nonet, éditeur, fondateur et gérant des éditions Rouquemoute. Il lançait un appel aux lecteurs et lectrices, les invitant à découvrir le catalogue, mais aussi aux libraires, évoquant l'« immédiateté du péril ».

L'éditeur estimait alors les fonds nécessaires à 100.000 €, « un objectif quand même assez élevé », souligne-t-il aujourd'hui, mais presque atteint, puisque les 75 % ont été atteints fin février dernier. « Nous n'avons plus de factures en attente de règlement, ce qui nous importait réellement », indique Maël Nonet, « mais il subsiste une dette bancaire ». Autrement dit, « nous sommes sur la bonne voie, mais pas encore tirés d'affaire ».

Un petit coup de vin

Le fondateur des éditions Rouquemoute a eu la bonne surprise de recevoir le soutien de Gérard Descrambe, connu comme « le vigneron de Charlie Hebdo ». Avec son frère jumeau, il hérita au début des années 1970 « d'un vignoble conduit en agrobiologie (depuis 1954) » et, pour en assurer la promotion, fait parvenir un courrier au Professeur Choron, peu après la création de La Gueule ouverte, revue écologiste fondée par Pierre Fournier.

La réponse du Professeur Choron fut plutôt enthousiaste, et Gérard Descrambe ainsi promu « fournisseur du vin des conférences de rédaction de Hara Kiri et de Charlie Hebdo », rappelle Maël Nonet. Ce lien particulier avec ces revues s'illustra bientôt à travers des étiquettes signées par les grands noms de la BD et du dessin satirique, spécialement pour le Saint-Émilion Château Barrail des Graves et le Bordeaux Château Renaissance.

Quelques exemples de ces productions de Cavanna, Gébé, Margerin, Tignous, Wolinski, Siné, Riser ou Charb sont visibles à cette adresse. Plusieurs étiquettes de ces bouteilles sont aussi exposées au bar-librairie Chez Rouquemoute, au 6 allée Susan Brownell Anthony, à Nantes.

Gérard Descrambe, donc, a cédé plusieurs bouteilles issues de son vignoble à l'éditeur, « à un tarif défiant toute concurrence, ce qui nous permet de le revendre au tarif cave », explique-t-il : bouteille ou vin au verre sont disponibles au sein du bar-librairie. Bien entendu, les équipes de Rouquemoute ont donné de leur personne, ce mercredi 5 mars au soir, pour goûter les vins et ainsi en vanter les mérites auprès des clients... « Nous avons bien dégusté, c'est sûr », commente sobrement Maël Nonet.

Il reste de la place

Renommé Chez Rouquemoute, le bar-librairie nantais comprend également, à l'étage, un espace de coworking, qui « fait partie des recettes financières de la maison d’édition », souligne Maël Nonet. Celui-ci compte trois bureaux fermés (pouvant accueillir de une à trois personnes) ainsi que six places en espace ouvert.

L'espace coworking réagencé chez Rouquemoute (éditions Rouquemoute)

Quatre places en open space et un bureau fermé (pour deux personnes) sont encore disponibles à la location, annonce la maison d'édition, pour ceux et celles qui voudraient côtoyer des bandes dessinées tout en travaillant.

Si la campagne de soutien a mobilisé Rouquemoute, l'activité éditoriale ne s'est pas pour autant arrêtée : trois titres sont en prévente, dont une anthologie de Titine par Lindingre, Variété française, de Jorge Bernstein et Damien Geffroy, et Hiroshiman au pays du métal, de Rifo, ces deux derniers ouvrant la collection Zikmoute, consacrée à la musique. S'y prépare aussi un reportage BD de Gaston (Renaud derrière le rideau, Rouquemoute) sur le Festival interceltique de Lorient.

« Ce titre paraitra en juillet, et nous serons au festival début août », nous précise Maël Nonet, « avec un stand au sein du Quai du livre », la partie du Festival interceltique dédiée aux auteurs, aux éditeurs et aux livres.

