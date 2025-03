Shakespeare politique : une version inédite d'un sonnet découverte

Durant son travail de recherche pour son « DPhil », équivalent d'un doctorat à Oxford, à la célèbre bibliothèque Bodléienne, la chercheuse a exploré une « miscellanée » – manuscrit regroupant des textes variés de plusieurs auteurs. Une pratique courante pour la poésie de la première modernité (début du XVIe - fin XVIIe siècles de l'histoire européenne).

Shakespeare en temps de guerre

Leah Veronese raconte : « En feuilletant le manuscrit, le poème m'a semblé être une version étrange du Sonnet 116. Quand j'ai consulté le catalogue (réalisé au XIXe siècle), le poème était décrit, non sans exactitude, comme portant “sur la constance en amour” – mais il ne mentionnait pas Shakespeare. »

Et d'émettre l'hypothèse : « Je pense que la combinaison de la ligne supplémentaire “L'erreur qui aveugle saisit ces esprits”, et l'absence de Shakespeare dans la description originale du catalogue, pourrait être la raison pour laquelle ce poème est passé inaperçu en tant que copie du Sonnet 116 toutes ces années. »

Dans cette version inédite, le sonnet a été transformé en chanson par le compositeur Henry Lawes, avec des modifications significatives, notamment l'ajout de sept lignes et des changements dans les couplets d'ouverture et de clôture.

Pour exemple, initialement, Shakespeare demande : « Ne m'oppose pas à l'union des esprits sincères / N'admet aucun obstacle ; l'amour n'est pas l'amour / Qui change lorsqu'il se trouve changé. » Ce passage est devenu dans cette version inédite : « L'erreur qui aveugle saisit tous ces esprits / Qui avec de fausses appellations appellent cela amour / Qui change lorsqu'il se trouve changé. »

La doctorante analyse cette adaptation comme un appel à la loyauté religieuse et politique dans le contexte de la guerre civile anglaise (1642 à 1651). Les ajouts confèrent au sonnet une dimension politique, l'éloignant de son interprétation traditionnelle, liée à l'amour romantique.

Il s'intègre d'ailleurs à une série d'œuvres à forte charge politique, incluant des cantiques de Noël interdits et des poèmes satiriques des premières années de la décennie 1640. Elias Ashmole, qui détenait ce manuscrit, outre d'être le fondateur du musée Ashmolean, fut un éminent soutien de la monarchie durant la guerre civile anglaise.

Le sonnet des mariages

« Les performances publiques de chansons étaient interdites pendant le régime républicain, et de nombreux musiciens, comme Henry Lawes lui-même, survivaient grâce à des performances privées secrètes à domicile », partage Leah Veronese.

La Guerre civile anglaise, qui s'est déroulée de 1642 à 1651, opposa les forces royalistes, fidèles au roi Charles Ier, aux parlementaires, menés par Oliver Cromwell. Ce conflit fut marqué par des questions de souveraineté, de religion et de gouvernance. Le roi fut exécuté en 1649, menant à la brève période du Commonwealth sous Cromwell. Après sa mort, le régime s'effondra, menant à la restauration de la monarchie en 1660 avec Charles II.

Emma Smith, professeure d'études shakespeariennes à l'Université d'Oxford, analyse : « “Ne m'oppose pas à l'union des esprits sincères” est maintenant l'un des sonnets les plus célèbres de Shakespeare, mais il ne semble pas avoir été très populaire de son vivant. Alors que d'autres sonnets étaient largement diffusés et cités, seulement une référence précédente à celui-ci était connue. Ce que le Dr. Veronese montre dans son enquête sur cette nouvelle version, c'est que le sonnet était compris dans le contexte de la politique royaliste – loin de son rôle dans les mariages modernes ! »

Le Sonnet 116 est en effet souvent choisi, en Grande-Bretagne, lors des mariages pour sa représentation idéalisée de l'amour fidèle et éternel.

Il est aujourd'hui l'un des plus célèbres des Sonnets de Shakespeare, et les plus souvent cités. Intitulé, en version originale, Let me not to the marriage of true minds, il explore l'idée de l'amour qui est tout, ou n'est rien. Une force immuable et éternelle, qui ne vacille pas face aux obstacles ou au temps qui passe. Il conclut ce sonnet en affirmant que si on lui prouve que ce qu'il avance est faux, alors personne n'a jamais aimé...

« Cette découverte passionnante montre que des siècles de recherche d'indices sur Shakespeare et sa réception initiale n'ont pas épuisé les archives », selon Emma Smith. Les 154 sonnets de William Shakespeare, écrits au début du XVIIe siècle, majoritairement en pentamètres iambiques, et publiés pour la première fois en 1609, sont considérés comme une des plus grandes réalisations poétiques de la littérature anglaise. S'y succèdent l'amour, la beauté, la politique, la mortalité, ou encore la tromperie... Soit une exploration des émotions humaines dans toute leurs nuances.

Ils suivent la forme du sonnet dit élisabéthain. Cette forme comprend 14 vers, organisés en trois quatrains suivis d'un couplet. Le schéma de rimes est généralement ABAB CDCD EFEF GG. Publiés sans l'autorisation explicite de Shakespeare, mort en 1616, c'est seulement avec le temps qu'ils ont gagné en estime, jusqu'à être vénérés par certains amoureux de la poésie.

Pour plus de détails sur cette découverte, Leah Veronese a publié ses résultats dans un article intitulé « Une nouvelle copie du Sonnet 116 : une version cavalière ».

Crédits photo : Le « portrait Chandos » de Shakespeare, attribué à John Taylor. Domaine Public.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com