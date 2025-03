Cohésion, émancipation, inclusion : que peut la lecture ?

Présidée par Sylvie Vassallo, par ailleurs directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse, L'Alliance pour la lecture réunit les bonnes volontés qui souhaitent s'engager pour défendre la lecture et trouver des « chemins d'accès » pour « toutes et tous, partout et à tous les moments de la vie ».

L'association souhaite devenir « un interlocuteur reconnu et un partenaire potentiel des Institutions sur les réflexions, propositions et dispositifs ayant trait à l’élargissement de l’accès à la lecture », comme le précisent ses statuts.

Depuis le 30 janvier dernier et jusqu'au 30 juin 2025, l'organisation propose de participer ou de mettre en oeuvre des ateliers autour d'une thématique annuelle : « La lecture peut-elle, doit-elle être facteur d’inclusion ? De cohésion ? D’émancipation ? Pourquoi et à quelles conditions ? »

Afin d'animer ces ateliers de réflexion et de production de solutions, L'Alliance pour la lecture a conçu une fresque, réalisée avec l’illustratrice tout terrain Carole Chaix, pour orienter et susciter les débats. Ceux-ci sont à organiser dans un format conseillé à partir de 6 personnes, réparties en groupes de 6 à 12 par table de travail, en favorisant la mixité interprofessionnelle et la diversité des expériences.

La fresque, les outils graphiques et le mode d’emploi sont gratuits, disponibles sur demande auprès de L'Alliance pour la lecture.

Les conclusions des ateliers sont à transmettre à L'Alliance pour la lecture. Cette dernière organisera, le 30 septembre 2025, à Lyon, les 3es Rencontres nationales pour le développement de la lecture. La précédente édition, en mars 2024 à La Maison de la Poésie, à Paris, s'était penchée sur les principaux enjeux du développement de la lecture pour les personnes en situation de handicap, de grande pauvreté ou de plurilinguisme.

