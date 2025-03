Et la Nature fit elle-même sa révolution

La nature en révolution - Volume 1, Une histoire environnementale de la France, 1780-1870 est le premier tom d’une trilogie, dirigé par Jean-Baptiste Fressoz, François Jarrige, Thomas Le Roux, Corinne Marache et Julien Vincent. Loin de l’idée d’une marche triomphale vers le progrès, ce travail collectif met en lumière les logiques d’exploitation de la nature qui ont accompagné l’essor du capitalisme.

Le projet s’inscrit dans une historiographie en pleine expansion, où l’environnement ne se limite plus à un décor passif, mais devient un acteur central des transformations économiques et sociales. Loin de proposer un récit linéaire, l’ouvrage explore des tensions, des conflits et des paradoxes. Au fil des chapitres, la révolution industrielle apparaît moins comme une rupture brutale que comme un processus où cohabitent innovations techniques et résistances culturelles.

Le XIXe siècle marque un basculement vers un modèle fondé sur l’accaparement des ressources naturelles, une tendance qui s’impose progressivement à toutes les sphères de la société. La France de cette époque reste largement agricole, mais les campagnes subissent des mutations profondes sous l’effet de l’industrialisation et des nouvelles logiques productivistes.

Tandis que les villes grandissent et que les infrastructures de transport se développent, les paysages se transforment sous l’effet des aménagements, de l’extractivisme et de la standardisation des cultures. L’ouvrage revient ainsi sur les débats qui ont animé cette période : entre conscience écologique naissante et foi inébranlable dans le progrès, entre savoir traditionnel et rationalisation scientifique, entre prédation des ressources et tentatives de régulation.

Loin d’un simple constat sur le passé, La nature en révolution propose une lecture des dynamiques historiques qui résonnent avec les défis contemporains. Ce premier volume pose les bases d’une réflexion plus large qui s’étendra, dans les prochains tomes, jusqu’à l’époque contemporaine. Une synthèse ambitieuse et essentielle pour comprendre comment les sociétés humaines ont façonné – et continuent de façonner – leur environnement.

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com