Et l'homme moderne révolutionna la nature

Ray Nayler est un auteur de science-fiction né au Québec et ayant grandi en Californie. Il a vécu et travaillé à l'étranger pendant deux décennies, notamment en Russie, au Turkménistan, au Tadjikistan, au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Afghanistan, en Azerbaïdjan, au Viêt Nam et au Kosovo, autant de pays dont il maîtrise les langues. Diplômé de la School of Oriental and African Studies de Londres, il est actuellement chercheur invité à l'Institute for International Science and Technology Policy de l'université George Washington.