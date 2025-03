Arte diffuse une série sur le naufrage du Bugaled Breizh

Dans Wednesdays, une île vide attend le joueur, dans un style rétro en 2D. Timothée, le personnage principal, y rencontre Orco, une mascotte à tête d'orque, qui lui propose d'y bâtir un parc d'attractions. Le début d'une introspection et la mise au jour de traumatismes d'enfance liés à des violences sexuelles. Coproduit par Arte France, The Pixel Hunt et Pierre Corbinais, le titre sera disponible le 26 mars prochain sur PC et Mac, via Steam et itch.io.