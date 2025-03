La Lettre Zola : le défi du format papier à l'ère du numérique

L’idée d’un média numérique avait initialement été envisagée par l’équipe fondatrice. En échangeant avec des éditeurs, des journalistes et des auteurs, le besoin d’un format tangible s’est peu à peu imposé, malgré l’attrait économique du tout en ligne.

Pour donner vie à cette idée, le choix s’est porté sur un format singulier : un livre court envoyé chaque mois dans la boîte aux lettres des abonnés. Les lecteurs découvrent ainsi une sélection d’auteurs, opérée par l’équipe elle-même. « Nous avons créé une curation exigeante, un rendez-vous régulier où nous guidons les lecteurs », glisse Louis Vendel, le fondateur.

Un pari audacieux qui s’est révélé concluant. En un an, la Lettre Zola a séduit « quelques milliers d’abonnés », nous indique-t-il, sans toutefois nous en donner le chiffre exact. Son lectorat, quant à lui, s’est révélé plus diversifié que prévu. « La variété des profils nous a surpris. Nos études montrent qu’il n’y a pas de public type, mais plutôt deux grandes tendances », précise-t-il.

« Un rapport plus intime avec le texte »

D’un côté, un public urbain, majoritairement composé de moins de 40 ans, « sensibles aux enjeux politiques et sociétaux ». De l’autre, des abonnés plus âgés, « attirés avant tout par le plaisir de la lecture et l’attachement au format papier ».

Un succès en partie expliqué par l’attachement des lecteurs au papier, privilégié malgré des coûts de production élevés et la hausse des tarifs postaux. Si une version numérique est également disponible, ainsi qu’une newsletter, elle n’a jamais été une priorité : « Le temps de lecture n’est pas le même sur écran. Avec Lettre Zola, on propose un rapport plus posé, plus intime avec le texte. »

Un lectorat hétéroclite, mais engagé

Les premiers numéros de La Lettre Zola ont abordé des sujets de société forts : santé mentale, féminisme, héritage colonial, immigration... Mais, parmi la douzaine de lettres publiées, une a marqué le fondateur : Tu connaîtras la peur, de Salomé Berlemont-Gilles, dans laquelle la narratrice tombe peu à peu sous l’emprise d’un de ses professeurs...

« Ce fut un tournant pour la rédaction. L’article a soulevé un débat juridique : jusqu’où peut-on aller dans la parole ? Quelles limites fixer ? En interne, les discussions ont été vives. Nous avons pris la mesure de l’impact qu’une publication pouvait avoir. Malgré les potentielles répercussions, nous avons estimé que le sujet méritait d’être porté. Ça a renforcé la relation de confiance avec l’autrice, qui a profondément résonné en moi. »

Une aventure journalistique et humaine intense, qui a conforté l’équipe dans ses choix éditoriaux.

« Des sujets forts et une fraîcheur nouvelle »

En un an, les critères de sélection des auteurs ont quelque peu évolué. Si l’ambition initiale était d’offrir un espace de liberté à de jeunes auteurs recommandés par les libraires, « sans pour autant être un laboratoire d’écriture », l’équipe a rapidement affiné sa ligne. « Nous recherchons avant tout des auteurs capables de raconter quelque chose de vrai sur la société française, avec des sujets forts et une fraîcheur nouvelle. »

Pour ce faire, Louis Vendel et son équipe « vont directement à la recherche des auteurs ». Ensemble, ils discutent d’un sujet et d’un angle à aborder. « C’est quasi-journalistique comme façon de procéder », analyse le fondateur.

Alors, qui seront les nouvelles plumes de cette année ? À cette question, Louis Vendel reste évasif, bien qu’il confie être en contact avec Mohamed Mbougar Sarr ou encore François-Henri Désérable...

Une chose est sûre : en 2025, La Lettre Zola veut élargir son spectre en variant les émotions. Après plusieurs textes durs en début d’année, l’objectif est d’apporter davantage de légèreté et d’optimisme. « On a envie d’histoires qui font sourire, qui éveillent d’autres sensibilités. »

« La rigueur est la même que pour un roman »

Mais derrière ce format mensuel se cache un processus de production rigoureux, proche de celui d’un livre. Chaque texte, bien qu’il soit court, suit un cycle éditorial complet : sélection, correction, mise en page, impression... La régularité impose une cadence soutenue aux auteurs et à l’équipe. « Ce sont de petits livres, mais la rigueur est la même que pour un roman. Nous fonctionnons presque comme une rédaction, avec des deadlines à tenir. »

Les contraintes logistiques ne sont pas en reste. La gestion des abonnements, l’impression et l’acheminement postal demandent une organisation millimétrée. « On ne peut pas se permettre de doubler les délais. Déjà, deux ou trois jours de retard sont immédiatement remarqués par nos lecteurs », sourit-il.

Le papier, une économie à penser

Si La Lettre Zola a su fidéliser un lectorat, son modèle économique reste un défi. L’équilibre entre coût de production, prix de l’abonnement et diffusion est un enjeu central. Des réflexions sont en cours pour diversifier l’offre, notamment via des adaptations en librairie, bien que cela reste marginal. « Notre priorité reste ce modèle postal, qui fait notre singularité. »

D’autres projets similaires ont vu le jour presque simultanément, comme La Correspondance de la disparition. Peut-on y voir l’influence de l'hebdomadaire Le 1 et de son format pliable en une seule page ? « Cela témoigne d’un réel intérêt pour ces formats », estime-t-il, convaincu que le papier a encore un rôle fondamental à jouer dans le paysage médiatique et littéraire.

Crédits image : © Louis Vendel

DOSSIER - La Lettre Zola : entre tradition et innovation

Par Louella Boulland

