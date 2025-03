Les invités du Marathon des Mots 2025  

« Avec de nouvelles orientations thématiques et des écrivains venus de toute l’Europe, des États-Unis et du Bassin méditerranéen, cette 21e édition du Marathon des mots sera l’occasion de faire entendre la parole et les engagements de nombreux écrivains dans un monde toujours plus complexe tout en tentant, aussi, de s’évader pour le plus grand plaisir de lire », ont annoncé Serge Roué et Dalia Hassan, délégués du festival, lors de la présentation de la liste des auteurs invités.

Voici les invités 2025 :

Est / Ouest : Colin Barrett (Irlande) • Filipp Dzyadko (Russie) • Guillaume Gallienne, de la Comédie- Française • Karl Geary (Irlande) • Samantha Harvey (Booker Prize 2024 – Grande-Bretagne) • Jãnis Jonevs (Lettonie) • Marie Khazrai • Benjamin de Laforcade • Sabri Louatah (Bourse Écrivain – Fondation Jean-Luc Lagardère) • Sergueï Shikalov (Russie) • Vanessa Springora • Justin Torres (National Book Award 2024 – États-Unis)

Femme Vie Liberté (Iran) : Delphine Minoui + Alice Rahimi + Hura Mirshekari (Aïka Ensemble)

Conversations méditerranéennes : Amira Ghenim (Prix de la littérature arabe – Fondation Jean-Luc Lagardère, Tunisie) • Abdellah Taïa (Maroc) • Gabriella Zalapi (Prix Femina des Lycéens, Italie)

Territoires de fiction : Maylis Adhémar • Thomas Clerc (Prix Wepler – Fondation La Poste 2024) • Sandrine Collette (Prix Goncourt des Lycéens) • Jean-Baptiste Del Amo (Bourse Écrivain – Fondation Jean-Luc Lagardère) • Pascal Dessaint • Faïza Guène, Ramsès Kefi et Rachid Laïreche • Anatole Edouard Nicolo (Prix Envoyé par La Poste 2024) • Jean-Noël Pancrazi • Guillaume Sire

Écrivains du réel : Baptiste Beaulieu • Nicolas Fargues • Mazarine M. Pingeot • En partenariat avec la SCAM : Fabrice Arfi • Oscar Coop-Phane • Patricia Tourancheau • Adèle Yon • Lire la science : Albert Moukheiber

Nos affinités électives : Bertrand Belin • Deborah Levy (Grande Bretagne) • Marie NDiaye • Fleur Pierets (Pays-Bas) • Marie-Pierre Pruvot (« Bambi ») • Karine Tuil • Aurélie Valognes

Correspondances littéraires – Fondation La Poste : La Grande Sophie • Sarah Bernhardt / Françoise Sagan • Marlene Dietrich • Marianne Faithfull / Elias Dris + Théo Cormier • Nicolas de Staël / Didier Goupil + Cali + Augustin Charnet (Bourse de création – Toulouse Métropole) • Natalie Clifford Barney x Liane de Pougy / Miel Pagès + Al Baylac (Bourse de création – Toulouse Métropole)

Hommages : Maryse Condé • Tristan Egolf / Adrien Bosc • Milan Kundera • John Le Carré / Pierre Rochefort + Puce Moment • Primo Levi • Gertrude Stein / Julia Kerninon (Bourse Écrivain – Fondation Jean-Luc Lagardère) • Oliver Sacks / Albert Moukheiber • En partenariat avec la SCAM : Marguerite Yourcenar / Christophe Bigot

Beaux-arts : Peter Hujar / Simon Chevrier • Gustave Caillebotte / Dominique Auzel

Le Marathon des Mots, un des principaux événementx littéraires d'Occitanie, se déploie à travers une centaine de rencontres, performances et concerts dans 30 communes de l'agglomération toulousaine et de la région Occitanie. Reconnu pour la richesse et l'originalité de sa programmation, ce festival international de littérature de Toulouse Métropole attire des écrivains et des artistes du monde entier.

Ils viennent partager leur passion en prêtant leur voix à des textes d'auteurs ou en accompagnant les lectures avec des interprétations musicales, sur les scènes de théâtres, dans les librairies et les bibliothèques.

