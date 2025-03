Comment éviter qu’un amour ne devienne toxique ?

Note de l’éditeur : Nous avons déjà tous eu l’occasion d’éprouver une attirance ou des sentiments pour une personne dont la proximité se révèle finalement néfaste pour nous. Plus on avance dans cette relation et plus la toxicité de cette dernière se manifeste dans toute sa complexité. Si l’on n’y prend garde, il est alors facile de perdre de vue ce qui nous tenait à cœur et peut-être même de se perdre soi-même. Comment éviter cet écueil ? Comment déjouer les pièges d’une relation malsaine ?

Qu’est-ce qu’une relation toxique ?

Qui n’a pas déjà passé des journées entières à guetter son téléphone en attendant un message de réconciliation après une dispute ? Qui ne s’est pas déjà longuement remis en question en étant pourtant convaincu de ne pas avoir tous les torts ?

Ces situations peuvent sembler familières si l’on a déjà vécu une relation toxique. Comment éviter qu’une relation d’amour et de complicité ne se transforme petit à petit en un labyrinthe angoissant et inextricable ?

Tout comme le sablier dont les grains ne peuvent s’échapper à moins qu’on ne le brise, une relation toxique comporte plusieurs souffrances, elles aussi prisonnières d’un espace restreint dont elles ne peuvent se dégager. Tout juste peuvent-elles basculer d’un membre de la relation à l’autre.

Comment expliquer une relation toxique ?

Faire des compromis avec ses besoins les plus importants et s’adapter exagérément.

Il existe deux types de compromis : ceux pour lesquels nous faisons un pas vers notre bien-aimé(e) tout en veillant à notre propre bien-être, et ceux qui nous obligent à renier ce qui est pourtant nécessaire au maintien de notre équilibre psychologique et de notre santé mentale.

Il est donc nécessaire de développer la connaissance de nos propres besoins et de savoir avec certitude ce que nous voulons et ce que vous ne voulons plus dans votre couple.

Nous pouvons ainsi distinguer deux catégories de besoins :

Les besoins individuels : Ils sont nécessaires pour se construire un équilibre en tant qu’individus. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple :

• Le besoin de continuer à s’épanouir et à suivre ses élans de vie,

• L’équilibre entre solitude, couple, famille et cercle amical,

• La vie professionnelle et le sens que nous y trouvons,

• Le respect de son énergie (éviter de se faire vampiriser ou malmener énergétiquement parlant).

Les besoins relationnels : Ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons vivre une relation de couple.

On retrouve dans cette catégorie, notamment :

• La complicité,

• La sécurité émotionnelle et affective,

• Les projets de vie communs comme l’envie de fonder une famille,

• Une vie sexuelle épanouie,

• Un mode de vie qui nous plaît à tous les deux.

Exercer un comportement toxique sur l’autre ou le subir (parfois les deux)

Voici une liste non exhaustive de comportements toxiques de notre partenaire :

• L’incohérence entre ses actes et ses paroles,

• L’inconstance dans ses intentions à notre égard,

• L’incapacité à reconnaître sa propre responsabilité dans chacune de ses actions,

• Le fait de nous attribuer de fausses intentions et de ne pas tenir compte de nos explications et rectifications,

• Ses « punitions » et vengeances,

• Ses crises de colère (colère froide ou colère explosive) exercées à répétition,

• Sa violence physique et verbale,

• Ses tentatives permanentes pour influencer votre façon de penser et de réagir.

Comment y remédier ?

C’est, en premier lieu, un véritable défi de savoir identifier ces comportements et éviter de tomber dans leur piège.

La communication est, ensuite, la solution qui permet à la fois d’apaiser les problèmes dans une relation saine et de révéler la toxicité sous-jacente d’une relation malsaine en puissance. Voici quelques conseils pour mieux communiquer :

• Parler davantage de ses émotions et un peu moins AU TRAVERS de ses émotions. C’est plus doux si l’on décrit son expérience au lieu d’accabler l’autre.

• S’exprimer en disant « je ». C’est un classique. Mais si l’on s’exerce, on aura davantage tendance à décrire son expérience, donc, qu’à se trouver dans une démarche de reproche non constructive.

• Écouter ce que nous dit notre bien-aimé(e) sans interpréter ni déformer ses mots.

• Essayer de connaître l’autre plutôt que de le dominer.

• Reformuler ce que notre conjoint(e) nous a dit, avec nos mots, afin de nous assurer que nous l’ayons bien compris.

• Formuler une proposition à notre partenaire, puis lui demander comment il/elle se sent.

Et pour y voir plus clair

Les comportements toxiques d’un conjoint(e) déclenchent chez nous une spirale de souffrance et troublent notre vision de la réalité.

Pour sortir de ce cercle vicieux, il est nécessaire d’entamer une profonde introspection afin de dépasser nos blocages et de se débarrasser de nos illusions sur notre couple. Une aide extérieure pour y parvenir se révélera peut-être nécessaire. Parfois, la seule solution reste la fuite !

Par Auteurs Piktos

