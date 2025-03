Au cœur du Congo, entre l'insouciance de l'enfance et la brutalité du monde adulte, La Valse des lucioles de H.F. Diané propose un récit initiatique d'une rare intensité. Hassan, dix ans, grandit dans un pays en proie aux violences successives. Son quotidien oscille entre jeux d'enfants, découvertes et affrontements avec une réalité qui le dépasse. Au fil des pages, sa voix se précise, témoin d'une transformation silencieuse que la guerre imprime sur lui et son entourage.

Le roman s'ouvre sur un souvenir marquant : la troisième guerre qu'Hassan connaît, un événement qui le sépare définitivement de ses amis d'enfance. Désormais, la violence s'infiltre dans chaque interstice de son quotidien. Loin d'un simple récit de guerre, La Valse des lucioles explore les dynamiques sociales d'un Congo marqué par les inégalités et les tensions ethniques. Le personnage principal, tantôt tyrannique avec ses domestiques, tantôt désorienté face à l'injustice, révèle un caractère contrasté, jamais figé, en constante mutation.

H.F. Diané brosse un portrait saisissant de Brazzaville, où les classes sociales se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. L'écriture, immersive, retranscrit l'effervescence du quartier de Bacongo, la solennité des levers de couleurs à l'école, la chaleur oppressante des après-midis d’exploration entre enfants. La langue oscille entre descriptions luxuriantes et dialogues incisifs, sans jamais perdre en fluidité.

L’intelligence du roman réside dans sa manière d'embrasser la complexité de son héros. Hassan n’est pas un enfant-idéal, ni un simple témoin passif des événements. Il agit, commet des erreurs, mesure la portée de ses actes. Son regard sur le monde, d'abord empreint d'arrogance et d'insouciance, se nuance à mesure qu'il prend conscience de son propre privilège. Loin d'un plaidoyer univoque, La Valse des lucioles pose des questions essentielles sur l'initiation à la violence, la place de l'individu dans une société fracturée, et la difficile conquête d'une forme de sagesse.

Avec ce récit, H.F. Diané signe un texte lumineux et subtil, porté par une écriture ciselée. Un roman d’apprentissage qui capte avec justesse l’ambivalence des dernières années de l’enfance, ce moment fragile où l’innocence vacille, prête à s’effacer face aux ombres du monde adulte.