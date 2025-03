Libraire, métier... où l'on se bat contre des moulins à vent

Et bien le bonjour !

Je ne sais pas trop par où commencer cette infolettre. Je voulais m’insurger de la réforme du Pass Culture, mais comme j’ai vu littéralement 3 libraires en parler je me dis que ça n’intéresse et ne fait peur à personne. Au cas où, j’ai fait 150 stories sur instagram (mises en story à la une) pour essayer vaguement de dire en quoi c’est vraiment méga nul, mais bref.

Je voulais aussi parler du turn-over complètement ahurissant en librairie et du fait que personne n’en parle non plus. En discutant récemment avec 2 ami·es ancien·nes libraires en reconversion totale, je me rends compte du nombre stupéfiant et toujours grandissant de libraires ayant des anecdotes terribles sur le milieu. Entre des hiérarchies spécialisées dans le harcèlement, des conditions de travail ridicules avec des heures supplémentaires rarement payées ou récupérées, des salaires minables, mais une demande d’investissement toujours plus grande, vraiment je tire mon chapeau aux libraires aux longues carrières dans ce domaine.

Je pense que l’on est BEAUCOUP a rêver d’un compte Instagram « metoo librairie ». Le problème ? C’est un si petit milieu dans lequel tout le monde se protège et personne n’ose rien dire à personne, que si l’on parle : on est grillé·es pour tout le reste de notre carrière. Comment peut-on se sortir de ce marasme pour en faire une profession qui ne fasse pas rêver uniquement sur papier ? Combien de messages privés reçoit-on qui se résument à « je cherche un nouveau taff, tu connais une librairie pas craignos » ?

C’est un milieu déjà tellement fragile économiquement qu’il n’a pas besoin de ce genre d’affaires. Mais ça, tout le monde le sait, surtout les personnes abusives qui s’en servent très, très bien. Tout ça pour dire que si on a l’impression de rester un peu seule·s à cogiter, à voir des librairies se faire mousser et défendre quand derrière : on sait. Vous n’êtes pas seul·es.

Dernièrement et pas des moindres, je voulais parler d’une chose vraiment très personnelle. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que début 2021 nous avons ouvert avec ma meilleure amie notre propre librairie (pour s’affranchir de tout ce dont je parlais plus haut notamment.). Après 4 ans de bons et loyaux services, je vous informe que nous cherchons un·e repreneur·se.

Cette librairie fonctionne (c’est malheureusement assez rare pour le notifier en ce moment…) et nous sommes très fières de ce que nous avons accompli, car voir notre chiffre d’affaires en progression depuis le début est une belle récompense de toutes ces heures de travail.

Mais aujourd’hui le métier nous pèse. Nous sommes fatiguées et souhaiterions nous mettre en retrait de cette profession magnifique. Ce n’est pas de gaieté de cœur (c’est même complètement l’inverse), mais c’est une décision nécessaire pour notre bien-être mental. Si JAMAIS quelqu’un· qui me lit souhaiterait tenter l’expérience, vous pouvez trouver l’offre ici. On reste disponible pour discuter si vous voulez plus d’informations.

D’ici là, pas d’inquiétude, j’ai encore bon nombre d’anecdotes de d’humeur à partager :)

À très vite.

Parlons (un) peu parlons livres :

Une lecture aléatoire de ma pile à lire, car « ce roman est court et sera vite lu » : Boa de Anne-Sophie Jacques chez Dalva. Une très jolie découverte que ce roman post-apocalyptique dans lequel l’héroïne a rejoint une ferme auto-gérée et s’adonne illégalement à son passe-temps de « l’ancienne vie » tard dans la nuit : la nage. Jusqu’au moment où sa voiture tombe en panne et qu’elle est secourue par « Boa », une rebelle, qui va l’aider à ouvrir les yeux.

Comme je l’indiquais, un très court roman, où tout se passe sur cette fameuse nuit et cette fameuse rencontre. C’est très bien écrit, et j’y ai trouvé cette citation de Steinem que je me suis empressée de retenir : « Beaucoup de gens tâchent de rencontrer la bonne personne au lieu de chercher à la devenir. »

Deuxième lecture « aléatoire » (Vous préférez que je mente et que je dise que j’attendais ce livre depuis toujours ? Arrêtons de fantasmer nos chroniques de lecture) : La saison des bêtises de Mathilde Henzelin, un premier roman publié chez Les Avrils. Victoire a 25 ans et ne vit que pour le prochain week-end, la prochaine fête, le prochain cachet de MD. Mais la vie autour, elle, ne s’arrête pas qu’au dimanche, et c’est brutalement, les années passant, que Victoire va en faire les frais.

Un roman sur l’addiction et le passage à l’âge adulte, j’ai aimé ne pas y trouver de morale quelconque sur la prise de drogue, le roman ne termine pas en disant « j’ai arrêté la drogue et ma vie est tellement plus belle » et j’aime beaucoup ce parti pris, d’apporter de la nuance et une réalité sur ce sujet.

Ce roman est doux et dur à la fois, et depuis sa lecture le week-end dernier, j’ai cette ligne d’un poème de Bukowski mis en exergue dans la tête : « there is a light somewhere / it may not be much light but / it beats the darkness ». La lecture de ce vers m’a coupé le souffle. (Oui bon j’ai pas trop le moral en ce moment, ça se voit ou pas)

Bon trêve de littérature française ?! J’ai commencé Confessions d’un loser et autres romans de Mark SaFranko, anthologie publiée chez La Croisée (traductions par Karine Lalechère, Nadine Gassie et Guillaume Rebillon), et même si je ne suis actuellement qu’à la page 56 des 1200 pages que comporte l’édition numérique, eh bien je me RÉGALE, vraiment je n’arriverai jamais à expliquer ce que la littérature américaine fait sur moi, mais instantanément je me sens dans mes petits chaussons.

Ça parle d’Amérique profonde, de personnages ratés, d’anti-héros, bref ma MD à moi finalement !! (sachez que j’ai regardé sur Google parce que je ne savais pas ce que c’était, car je suis un gros bébé cadum)

On se dit à bientôt ! D’ici là lisez bien et achetez en librairie indépendante s’il vous plaît.

N’hésitez pas à suivre l’Instagram de ma librairie qui est en toute modestie très chouette et a toujours besoin de soutien.

On a également un site internet si jamais vous voulez nous soutenir économiquement !

