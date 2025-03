Spectregraph : quand les riches flirtent avec l’occulte

Depuis des années, ce manoir est étrangement niché sur la côte, à quelques minutes de route au nord de Los Angeles. Les rumeurs le hantent depuis longtemps. Son propriétaire, un titan de l’industrie américaine, nourrissait une fascination singulière pour l’occulte et le paranormal.

Pendant des décennies, les hommes et les femmes les plus riches du pays ont murmuré entre eux, tentant de comprendre ce qu’il construisait seul dans ce manoir, année après année. Et maintenant, avec sa mort et la mise en vente de son domaine… ils sont impatients de le découvrir par eux-mêmes.

Le nouveau James Tynion IV (The Nice House on the Lake) débarque chez Delcourt. Au côté de Christian Ward (Invisible Kingdom, Batman City of Madness), il propose un nouveau classique de l'horreur.

Les éditions Delcourt vous offrent les premières pages, en avant-première :

Deux éditions spéciales (avec couverture variante) seront réalisées en collaboration avec Pulp's Comics.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com