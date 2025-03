Neil Gaiman qualifie une des ses accusatrices de "fantaisiste"

Neil Gaiman a demandé que l’affaire soit jugée en Nouvelle-Zélande, où les faits présumés se seraient déroulés, plutôt qu’aux États-Unis. Une première plainte avait été déposée en Nouvelle-Zélande par Scarlett Pavlovich, qui avait été classée sans suite, Amanda Palmer, l'ex-épouse de l'écrivain, ayant refusé de témoigner auprès des autorités...

Scarlett Pavlovich, ancienne nounou du couple Neil Gaiman-Amanda Palmer, affirme que le Britannique l'avait agressée sexuellement le 4 février 2022, après lui avoir suggéré de prendre un bain dans le jardin. La plainte américaine a été déposée dans les tribunaux de district des États du Wisconsin, de New York et du Massachusetts, et la motion pour rejeter la plainte a été déposée dans le Wisconsin.

Un récit d'abus « fabriqué »

L'acte d'accusation inclut par ailleurs des accusations contre Amanda Palmer pour traite des êtres humains et négligence, des allégations que cette dernière a niées. Elle a mentionné être dans l'incapacité de commenter en raison des procédures de divorce et de garde en cours.

Selon une déclaration jointe à la motion de rejet, relayée par le Guardian, Neil Gaiman a qualifié, de son côté, Scarlett Pavlovich de « fantaisiste qui a fabriqué un récit d'abus ». Ironique, de la part d'un des maîtres de la fantasy contemporaine... L'auteur a appuyé ses dires en présentant des captures d'écran de conversations WhatsApp avec l'accusatrice, affirmant que ces messages prouvent que leur relation était consensuelle.

Un exemple de ces messages montre Scarlett Pavlovich remerciant Neil Gaiman pour une « belle nuit ~ wow x ». Dans un autre échange, après que l'écrivain a été informé par son ex-femme des accusations, la plaignante répond, « Oh mon Dieu. Neil ! Je n'ai jamais dit ça ... Viol ? QUOI ? C'est la première fois que j'entends ça », et ajoute plus tard que la relation était consensuelle.

Lors d'un épisode du podcast Tortoise, qui a révélé les premières accusations contre Neil Gaiman, Scarlett Pavlovich a exprimé sa difficulté à relire ces messages, mentionnant son « illusion », et exprimant une frustration envers elle-même. Les avocats de Neil Gaiman ont décrit, de leur côté, les allégations comme une « supercherie » et une tentative de nuire à la réputation de l'auteur par des accusations fausses et détaillées de scénarios sexuels inventés.

Une sale histoire

Scarlett Pavlovich, rencontrée par Amanda Palmer en 2020 à Auckland, vivait sans domicile fixe et fut invitée chez le couple, où elle a d'abord effectué des tâches ménagères puis gardé leurs enfants. Elle affirme avoir été sexuellement agressée par le Britannique dès leur première soirée ensemble en février 2022. Selon elle, les abus incluaient des « pénétrations sexuelles violentes et dégradantes ».

Le Britannique avait reconnu avoir eu des contacts physiques ce soir-là, limités à « des câlins » et « des embrassades », et a décrit une relation sexuelle consentie ultérieure, limitée à des pénétrations digitales.

Elle aurait subi des agressions de manière prolongée, exacerbées par sa situation précaire, avec Neil Gaiman promettant de l'aider dans sa carrière littéraire en échange. Elle aurait confié à Amanda Palmer ses pensées suicidaires, ce qui a conduit le couple à se distancer d'elle, bien qu'ils lui aient versé de l'argent pour d'autres services et pour aider à payer son loyer. Scarlett Pavlovich demande 7 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le cas de Caroline Wallner, partagé également par Tortoise, révèle des similitudes. Cette dernière, logée dans une propriété de Neil Gaiman à Woodstock depuis 2014, a affirmé que l'écrivain, après son divorce en 2017, lui avait demandé des faveurs sexuelles en menaçant de récupérer la maison. « Il me disait : “On va avoir besoin de récupérer la maison”. Et je me souviens avoir répondu, parlons-en avant. On peut trouver une solution. C'est alors qu'il est simplement venu dans mon studio en me demandant de lui faire une fellation », a-t-elle notamment déclaré.

Les éditeurs qui ont lâché l'auteur

Neuf femmes au total ont accusé l'auteur de Sandman de « violences sexuelles » et de pratiques BDSM non consenties. Huit d'entre elles ont été interviewées pour un article de New York Magazine, publié le 13 janvier dernier. Le lendemain, Neil Gaiman a nié ces allégations sur son blog, affirmant qu'il n'avait « jamais participé à une activité sexuelle non consensuelle avec quiconque. Jamais. » Il a néanmoins admis avoir été « profondément égoïste » et négligent envers les sentiments des autres.

La plainte de Scarlett Pavlovich suggère que l'auteur pourrait être un agresseur en série, mentionnant que son ex-femme lui aurait dit que douze autres femmes avaient signalé des comportements similaires.

Face à ces nombreuses accusations de violences sexuelles et de pratiques BDSM non consenties, la plupart de ses éditeurs anglo-saxons ont lâché l'auteur. Dark Horse Comics a annulé la publication de la série de bandes dessinées Anansi Boys et d'autres éditeurs, tels que HarperCollins et W.W. Norton, ont annoncé cesser de travailler avec lui.

Les accusations contre Neil Gaiman ont également eu un impact direct sur plusieurs projets audiovisuels adaptés de ses œuvres. Good Omens, diffusée sur Prime Video depuis 2019, ne connaîtra pas de troisième saison, Amazon ayant suspendu la production en raison des allégations d’agressions sexuelles visant l’auteur. À la place, la série se conclura avec un épisode spécial de 90 minutes, dont le tournage débutera en 2025 en Écosse, avec Michael Sheen et David Tennant reprenant leurs rôles d’Aziraphale et Crowley.

D’autres adaptations ont également été affectées. Disney a mis en pause son projet d’adaptation du livre L’Étrange Vie de Nobody Owens, tandis que Netflix a annulé Dead Boy Detectives après une seule saison. En revanche, Sandman bénéficiera bien d’une deuxième saison.

Crédits photo : Neil Gaiman, en 2019 (nrkbeta, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com