Lee Miller, des défilés de mode à celui de la Libération

Il y a 80 ans, Lee Miller, qui avait commencé sa vie d’adulte comme mannequin, modèle et protégée de Man Ray, qui avait aussi joué pour Cocteau et était l’amie de Picasso, débarquait, après les G.I’s, sur les plages de Normandie. Ici commence notre traversée, un 2 août 1944.

C’est une femme remarquable, n’ayons pas peur de le dire, que celle qui fut la « seule femme photographe de guerre à suivre l’avancée des Alliés en Europe de l’Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Journaliste de terrain en temps de guerre alors que l’on écrit pour Vogue et que l’on est plus habituée à rédiger des articles de mode, voici qui pouvait s’avérer difficile, mais c’était sans compter sur cette volonté de fer et ce caractère bien trempé qu’avait Lee Miller, ainsi que sa grande capacité d’adaptation et de résilience : « je n'avais pas ôté mes chaussures, ni mes vêtements, depuis le dimanche, et abandonnai une telle idée cette nuit encore. Il y avait une pompe dans la cour et des toilettes ; la chasse d’eau consistait en des seaux d’eau tirés à la pompe », sans parler des puces, punaises et autres nuisibles.

Plongée dans les profondeurs de la guerre

Depuis la Normandie, où elle témoigne de ce qu’elle voit dans un hôpital militaire de campagne – où les chirurgiens travaillent souvent plus de douze heures, voire dix-huit heures d’affilée –, elle observe que les blessés, alliés ou ennemis, sont opérés selon la gravité de l’urgence et où « ils tiennent leur étiquette médicale, confiants en ce système de priorité qui les oblige à patienter afin que d’autres puissent vivre ».

Quand on pense qu’aujourd’hui des médecins se font tabasser parce qu’ils n’ont pas les moyens de donner un rendez-vous rapidement … passons. Nous la retrouvons un peu plus tard assistant au siège de Saint-Malo, où elle fera, sans le savoir, la description de ce qui fut l’explosion de la toute première attaque au napalm.

Quand elle arrive à Paris, elle est d’abord happée, comme tout le monde, par l’allégresse, mais constate bien vite que « les gars se battaient sur une place et célébraient la victoire sur une autre ». Lee Miller pose la question de la Libération, puis de la liberté : « les rituels de la Libération ne sont pas “décoratifs”. Bien sûr, on goûte aux belles enjolivures du vin et des chansons. Il y a la belle couleur de la liberté, mais il y a aussi les ruines et la destruction. »

Malgré son allant, nous découvrons néanmoins une femme en proie aux doutes, surtout quand elle écrit à sa rédac ’cheffe : « tu me laisses de nouveau travailler dans le vide et mon complexe de persécution reprend le dessus. […] J’ai eu le temps d’être déprimée au point de ne plus produire, de frôler le suicide ou d’envisager un changement de carrière ».

Face à l'horreur, comment tenir ?

Bien sûr, il y a ici une certaine autodérision, mais nous percevons, derrière sa carapace bien nécessaire, toute l’émotion difficile à gérer que ces découvertes lui procurent, même si cela passe par une forme d’humour… noir : « mon beau voyage organisé de l’Allemagne comprend pas mal de villes comme Buchenwald qui n’étaient pas mentionnées dans mon guide touristique ».

Ou encore quand elle arrive à Dachau : « un des blocs du camp est un élevage de lapins angoras qui constitue une des industries de la prison. Ils sont beaucoup moins tassés et mieux soignés que les humains, ils sont merveilleusement propres et bien logés, amoureusement soignés par les prisonniers capos. »

Mais ne nous y trompons pas, derrière cette apparente légèreté, elle gardera une haine des Allemands jusqu’à sa mort, tant le traumatisme de ce qu’elle a vu et souhaité montrer au monde a été terrible. Il faut dire que même « les soldats, pourtant habitués depuis des semaines aux victimes des combats gisant dans les fossés, sont nauséeux et déprimés par ce qu’ils voient. »

C’était il y a 80 ans. Ces récits nous informent, mais, bien heureusement, nous avons appris de nos erreurs. Nous ne craignons plus rien…

Par Audrey Le Roy

