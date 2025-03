Grâce aux dons du public, La Bête est morte ! entre à la BnF

Réalisée en pleine clandestinité sous l’Occupation, La Bête est morte ! est un monument de la bande dessinée française. Signée par Edmond-François Calvo pour les illustrations et scénarisée par Victor Dancette et Jacques Zimmermann, cette fable animalière parue en 1944 et 1945 embarque les lecteurs dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sous un angle original, celui de l'anthropomorphisme.

Un procédé narratif qui permet d’évoquer aussi bien les opérations militaires et les bouleversements politiques que la Résistance, la vie quotidienne des civils ou encore l’horreur des camps. Qualifiée de « moment unique dans l’histoire de la BD française » par l’éditeur et historien Didier Pasamonik, cette œuvre pionnière rejoint aujourd’hui les collections de la Bibliothèque nationale de France grâce aux dons du public et des mécènes.

Une large mobilisation

Le 27 août dernier, la BnF lançait un appel à ses donateurs : ces derniers avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour contribuer à l’acquisition de cette œuvre. 2400 personnes ont participé, ce qui a permis de réunir 345.000 €.

Les dons individuels, allant de 1 à 6000 €, ont reflété une mobilisation intergénérationnelle, du plus jeune donateur âgé de 18 ans au plus âgé, 102 ans. Le don moyen s’est élevé à 141 €.

Au-delà de cet élan citoyen, plusieurs mécènes et grands donateurs ont apporté un soutien décisif. Parmi eux, la Fondation Feldstein sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français, la Fondation d’entreprise La France Mutualiste, ou Robert Peugeot, le vice-président de Stellantis...

L’acquisition a également pu être finalisée grâce aux fonds récoltés lors du dîner annuel du Cercle des mécènes en septembre 2024. Au total, ce sont 530.000 € qui ont été réunis pour préserver et mettre en valeur ce chef-d’œuvre du 9e art au sein des collections de la BnF.

La BnF, gardienne du 9e art

Au sein de ses archives, l’institution conserve plus de 120.000 albums, dont 9000 sont librement accessibles en salle Ovale, sur le site parisien Richelieu. Avec cette acquisition, la BnF renforce son fonds consacré à la bande dessinée franco-belge, le plus important d’Europe.

Une entrée saluée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a insisté sur l’importance de « l’étude de ce précieux témoignage historique pour en garantir la diffusion et la transmission aux générations futures ».

Crédits image : Calvo, La Bête est morte !… Texte V. Dancette. © Éditions Gallimard

